https://arabic.sputniknews.com/20220325/ماكرون-يرفض-تسعير-روسيا-غازها-بالروبل-1060470441.html
ماكرون يرفض تسعير روسيا غازها بالروبل
ماكرون يرفض تسعير روسيا غازها بالروبل
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ليس لديها أي سبب للموافقة على مطلب روسيا دفع ثمن غازها بالروبل، معتبرا أن الغرض من هذا المطلب هو الالتفاف على... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T23:44+0000
2022-03-25T23:44+0000
2022-03-25T23:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار العالم العربي
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باريس - سبوتنيك. وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، قائلا: "الغرض من هذا المطلب هو إيجاد آلية للالتفاف على العقوبات"، لافتا إلى إن القرار الروسي بتسعير الطاقة بالروبل "يتعارض مع العقود الموقعة بين الجانبين.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.ووجه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول غير الصديقة، وهي دول العقوبات.وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20% من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لاسيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولا، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي
ماكرون يرفض تسعير روسيا غازها بالروبل
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ليس لديها أي سبب للموافقة على مطلب روسيا دفع ثمن غازها بالروبل، معتبرا أن الغرض من هذا المطلب هو الالتفاف على العقوبات.
باريس - سبوتنيك
. وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، قائلا: "الغرض من هذا المطلب هو إيجاد آلية للالتفاف على العقوبات"، لافتا إلى إن القرار الروسي بتسعير الطاقة بالروبل "يتعارض مع العقود الموقعة بين الجانبين.
واختتم قائلا "لذلك لا أرى أي سبب للموافقة على تسعير الغاز الروسي بالروبل، على حد قوله، ودعا المشتريين الأوروبيين للغاز الروسي شرائه باليورو .
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.
ووجه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول غير الصديقة، وهي دول العقوبات.
وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20% من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لاسيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولا، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.