https://arabic.sputniknews.com/20220325/مايلي-سايرس-تكشف-سبب-هبوط-طائرتها-اضطراريا-أثناء-السفر-إلى-باراغوي-فيديو-1060469748.html

مايلي سايرس تكشف سبب هبوط طائرتها اضطراريا أثناء السفر إلى باراغوي... فيديو

مايلي سايرس تكشف سبب هبوط طائرتها اضطراريا أثناء السفر إلى باراغوي... فيديو

أصدرت نجمة البوب الأمريكية، مايلي سايروس، بيانا إلى معجبيها، بعد تداول أنباء بشأن هبوط طائرتها اضطراريا أثناء سفرها إلى ‏باراغواي لإحياء حفل غنائي هناك.‏ 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T21:46+0000

2022-03-25T21:46+0000

2022-03-25T21:46+0000

مجتمع

منوعات

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وقالت سايرس لمتابعيها على موقع "تويتر"، الذين يفوق عددهم عن 46 مليون متابع، إن طائرتها تعرّضت لصاعقة أثناء طريقها إلى حفل موسيقي بالقرب من عاصمة باراغواي أسونسيون، وهو ما أجبرها على الهبوط اضطراريا.وكتبت في تغريدة لها: "إلى معجبي وكل من هو قلق بعد أن سمع بشأن ما حدث في رحلتي إلى أسونسيون، لقد علقت طائرتنا في عاصفة كبيرة غير متوقعة، وضربتها صاعقة".وتضمّن بيان مايلي سايرس مقطع فيديو صورته من نافذة طائرتها، والذي يظهر وميض البرق بالخارج.من ناحية أخرى، احتفلت مايلي سايرس بمرور 16 عاما على عرض مسلسلها التلفزيوني "هانا مونتانا"، من إنتاج شركة "ديزني"، والذي كان سببا رئيسيا في شهرتها العالمية.وبهذه المناسبة، نشرت سايرس صورا لها من المسلسل عبر حسابها على "إنستغرام"، وأكدت معها أن حياتها تغيرت إلى الأبد عندما عرض المسلسل لأول مرة.وأضافت لمعجبيها أنه بسبب ولائهم ودعمهم لها، تشرّفت بالسفر حول العالم لأكثر من عقد من الزمان، وتؤدي لمعجبين أضافوا عظمة إلى حياتها، معبرة عن امتنانها لكل واحد منهم على كل حبهم واهتمامهم.ويتناول مسلسل "مايلي سايرس" حياة فتاة مراهقة عادية تدعى "مايلي ستيوارت"، تعيش حياة مزدوجة كمغنية بوب شهيرة تدعى "هانا مونتانا" أثناء محاولتها إخفاء هويتها الحقيقية عن الجمهور.وعُرض مسلسل "هانا مونتانا" على قناة "ديزني" من عام 2006 إلى عام 2011.

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