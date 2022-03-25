https://arabic.sputniknews.com/20220325/مثل-سوريا-قديروف-يتهم-القوات-المسلحة-باستخدام-ذخيرة-تحتوي-على-الفوسفور-الأبيض-1060447794.html
مثل سوريا... قديروف يتهم القوات المسلحة باستخدام ذخيرة تحتوي على الفوسفور الأبيض
مثل سوريا... قديروف يتهم القوات المسلحة باستخدام ذخيرة تحتوي على الفوسفور الأبيض
نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف مقطع فيديو يشير به، في رأيه، إلى استخدام الجيش الأوكراني لذخيرة الفوسفور الأبيض المحظورة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:37+0000
2022-03-25T11:37+0000
2022-03-25T11:37+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/36/1045653646_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_021930c5e53b3731d0a5f5a8de9eefc4.jpg
وقال تعليقا على الموضوع عبر "تلغرام": "وفقًا للخبراء، بالقرب من إحدى البلدات الأوكرانية، استخدمت القوات الأوكرانية ذخيرة من الفوسفور الأبيض. المحظور استخدامها في جميع أنحاء العالم".وأضاف أن هذه القضية تدل بوضوح بناءً على أوامر من تتصرف القوات الأوكرانية.واختتم: "لن أتفاجأ إذا ألقوا باللوم على روسيا في استخدام الذخائر الحارقة، على الرغم من حقيقة أننا نقوم بالفعل بعمل ممتاز في مهامنا، ولكن بعد نشر البيانات الخاصة بالمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا وبيان الرئيس الأمريكي جو بايدن حول احتمالية استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية، توقعنا مثل هذا الاستفزاز".يذكر وأن السلطات السورية أعلنت مرارًا استخدام ذخيرة الفوسفور الأبيض المحظورة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/36/1045653646_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_98f0820e53a4b4190a73625943890630.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مثل سوريا... قديروف يتهم القوات المسلحة باستخدام ذخيرة تحتوي على الفوسفور الأبيض
نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف مقطع فيديو يشير به، في رأيه، إلى استخدام الجيش الأوكراني لذخيرة الفوسفور الأبيض المحظورة.
وقال تعليقا على الموضوع عبر "تلغرام": "وفقًا للخبراء، بالقرب من إحدى البلدات الأوكرانية، استخدمت القوات الأوكرانية ذخيرة من الفوسفور الأبيض. المحظور استخدامها في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أن هذه القضية تدل بوضوح بناءً على أوامر من تتصرف القوات الأوكرانية.
واختتم: "لن أتفاجأ إذا ألقوا باللوم على روسيا في استخدام الذخائر الحارقة، على الرغم من حقيقة أننا نقوم بالفعل بعمل ممتاز في مهامنا، ولكن بعد نشر البيانات الخاصة بالمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا وبيان الرئيس الأمريكي جو بايدن حول احتمالية استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية، توقعنا مثل هذا الاستفزاز".
يذكر وأن السلطات السورية أعلنت مرارًا استخدام ذخيرة الفوسفور الأبيض المحظورة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.