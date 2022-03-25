https://arabic.sputniknews.com/20220325/مجلس-الأمن-ينعقد-كوريا-الجنوبية-أطلقت-صواريخ-من-البر-والبحر-والجو-ردا-على-جارتها-الشمالية-1060443747.html

مجلس الأمن ينعقد... كوريا الجنوبية أطلقت صواريخ من البر والبحر والجو ردا على جارتها الشمالية

مجلس الأمن ينعقد... كوريا الجنوبية أطلقت صواريخ من البر والبحر والجو ردا على جارتها الشمالية

أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن قواتها أطلقت "صواريخ من البر والبحر والجو" في بحر اليابان، ردا على التجربة الكورية الشمالية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T10:08+0000

2022-03-25T10:08+0000

2022-03-25T10:08+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104246/09/1042460923_0:117:2362:1446_1920x0_80_0_0_9d733acb21a48eff38a3a439d4c7fdb4.jpg

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس صاروخ "هواسونغ-17"، وهو صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات، في اختبار قال الزعيم كيم جونج أون إنه يهدف لإظهار حجم القوة النووية للبلاد وقدرتها على ردع أي تحركات عسكرية أمريكية.و"هواسونغ-17" صاروخ بالستي ضخم تطلق عليه تسمية "الصاروخ الوحشي" وكُشف للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، لكن لم يسبق أن تم اختباره بنجاح في السابق، فيما تسببت عملية إطلاقه بمزيد من العقوبات الأمريكية.وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا اليوم الجمعة اعتبارا من الساعة 15:00 (19:00 بتوقيت غرينتش)، نقلا عن الأمم المتحدة ودبلوماسيين.ودانت الأمم المتحدة الخميس "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات ودعت بيونغ يانغ إلى وقف أي عمل يعتبر "غير مجد" ويؤجج "التوترات" في آسيا.وهبط الصاروخ البالستي الذي اطلق عليه "هواسونغ-17" والقادر على إصابة أي جزء من الأراضي الأميركية، في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان.وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن "إطلاق صاروخ بعيد المدى ينطوي على أخطار تؤدي الى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة.ويحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوريا الشمالية على عدم اتخاذ مزيد من التدابير التي قد تأتي بنتائج عكسية.وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات دولية بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي، إلا أنها تواصل رغم ذلك تحديث قدراتها العسكرية. وبدأت في يناير/ كانون الثاني التلميح لإمكان تخليها عن الوقف الذاتي للتجارب، وأجرت هذا العام عددا قياسيا من اختبارات الأسلحة، بما فيها صواريخ فرط صوتية وصواريخ بالستية متوسطة المدى.وأوضح الخبير في شؤون كوريا الشمالية أهن تشان إل لوكالة "فرانس برس": "يشعر كيم على الأرجح بأن هذا الوقت المثالي لتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات ولتذكير العالم بأن كوريا الشمالية، بخلاف أوكرانيا، دولة مسلحة نوويا".وقال المحلل أنكيت باندا لوكالة "فرانس برس"، إن "المهم في ما يخص "هواسونغ-17" ليس المسافة التي يمكن أن يجتازها بل ما يمكن أن يحمله، وهو رؤوس حربية متعددة".

https://arabic.sputniknews.com/20220325/رئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-يحذر-الشمالية-بشدة-بعد-تجربة-صاروخ-عابر-للقارات-1060442450.html

https://arabic.sputniknews.com/20220324/زعيم-كوريا-الشمالية-نستعد-لمواجهة-طويلة-مع-الولايات-المتحدة-1060429560.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم