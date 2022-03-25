https://arabic.sputniknews.com/20220325/محللون-يحذرون-من-صدمات-سوق-النفط-ويؤكدون-المخزونات-العالمية-انخفضت-إلى-أدنى-مستوياتها-منذ-2014-1060448324.html
محللون يحذرون من صدمات سوق النفط ويؤكدون: المخزونات العالمية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 2014
محللون يحذرون من صدمات سوق النفط ويؤكدون: المخزونات العالمية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 2014
عادت أسعار النفط إلى التراجع مرة اخرى، بسبب انقسام دول الاتحاد الأوروبي حول قرار حظر النفط الروسي، فيما حذر محللون من انهيارات في الأسواق إذا تعرضت لأي صدمة في... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:48+0000
2022-03-25T11:48+0000
2022-03-25T11:48+0000
روسيا
أسعار النفط اليوم
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وحسب "سي إن بي سي" ففي التعاملات الصباحية لليوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 118.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن تراجعت 2.1% في الجلسة السابقة، فيما تراجعت العقود ذاتها اعتبارًا من الساعة 13:28، بنسبة 0.18%، إلى 118.81 دولار للبرميل.يأتي ذلك فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الصباحية 47 سنتاً أو 0.4% إلى 111.87 دولار للبرميل بعد خسارتها 2.3% في الجلسة السابقة، ووصل التراجع إلى نسبة 0.75% إلى 111.5 دولار، بعد ظهر الجمعة.وأوضحوا أن المخاوف من تفكير الاتحاد الأوروبي في مقاطعة النفط الروسي ستتسبب في زيادة الأسعار بطريقة غير طبيعية، لافتين إلى أن كلا العقدين (خام برنت وغرب تكساس) يتجهان على الأرجح لتحقيق أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع.وكانت مصادر في منظمة أوبك قد صرحت بأن محاولة الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي سيؤثر سلباً على المستهلكين، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/موسكو-في-حال-التخلي-عن-النفط-الروسي-سيقفز-سعر-البرميل-الى-300-دولار-1060253542.html
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روسيا, أسعار النفط اليوم
محللون يحذرون من صدمات سوق النفط ويؤكدون: المخزونات العالمية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 2014
عادت أسعار النفط إلى التراجع مرة اخرى، بسبب انقسام دول الاتحاد الأوروبي حول قرار حظر النفط الروسي، فيما حذر محللون من انهيارات في الأسواق إذا تعرضت لأي صدمة في إمداداتها النفطية.
وحسب "سي إن بي سي
" ففي التعاملات الصباحية لليوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 118.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن تراجعت 2.1% في الجلسة السابقة، فيما تراجعت العقود ذاتها اعتبارًا من الساعة 13:28، بنسبة 0.18%، إلى 118.81 دولار للبرميل.
يأتي ذلك فيما
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الصباحية 47 سنتاً أو 0.4% إلى 111.87 دولار للبرميل بعد خسارتها 2.3% في الجلسة السابقة، ووصل التراجع إلى نسبة 0.75% إلى 111.5 دولار، بعد ظهر الجمعة.
وحذر محللون من أن "السوق لا تزال غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة على صعيد الإمدادات"، مؤكدين أن "المخزونات العالمية قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 2014".
وأوضحوا أن المخاوف من تفكير الاتحاد الأوروبي في مقاطعة النفط الروسي ستتسبب في زيادة الأسعار بطريقة غير طبيعية، لافتين إلى أن كلا العقدين (خام برنت وغرب تكساس) يتجهان على الأرجح لتحقيق أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع.
وقالوا إن برنت في طريقه لتحقيق قفزة 10%، وغرب تكساس سيرتفع 7% بسبب ما قيل عن مقاطعة النفط الروسي.
وكانت مصادر في منظمة أوبك قد صرحت بأن محاولة الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي سيؤثر سلباً على المستهلكين، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها.