عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-من-كلمتين-قبل-ساعات-من-مباراة-مصر-والسنغال-1060441401.html
محمد صلاح يوجه رسالة من "كلمتين" قبل ساعات من مباراة مصر والسنغال
محمد صلاح يوجه رسالة من "كلمتين" قبل ساعات من مباراة مصر والسنغال
وجّه قائد منتخب مصر، محمد صلاح، رسالة مكونة من كلمتين للمشجعين قبل المباراة المرتقبة أمام السنغال في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:20+0000
2022-03-25T09:20+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057289494_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c18e24a012f0023ca86c3d55823bc74a.jpg
ونشر صلاح صورة لاستاد القاهرة وهو ممتلئ بالجماهير، عبر حساباته على مواقع التواصل، مع تعليق: "محتاجينكم بكرة".وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أن تذاكر مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها على استاد القاهرة نفدت بالكامل.وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن في وقت سابق قائمة الفراعنة للمبارة وهي:حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي.خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبدالمنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح.خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة.خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره السنغالي في القاهرة، مساء اليوم الجمعة في الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة (19:30 بتوقيت غرينتش) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة (17:00 بتوقيت غرينتش).
https://arabic.sputniknews.com/20220321/كيف-تتم-حماية-محمد-صلاح-أثناء-مباراة-المنتخب-المصري-في-السنغال؟-1060273588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1057289494_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_912d948ceaa81c00264a339a729e713b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منتخب مصر الوطني, بطولة كأس العالم 2022

محمد صلاح يوجه رسالة من "كلمتين" قبل ساعات من مباراة مصر والسنغال

09:20 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUمحمد صلاح في منتخب مصر
محمد صلاح في منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
وجّه قائد منتخب مصر، محمد صلاح، رسالة مكونة من كلمتين للمشجعين قبل المباراة المرتقبة أمام السنغال في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.
ونشر صلاح صورة لاستاد القاهرة وهو ممتلئ بالجماهير، عبر حساباته على مواقع التواصل، مع تعليق: "محتاجينكم بكرة".
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أن تذاكر مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها على استاد القاهرة نفدت بالكامل.
وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن في وقت سابق قائمة الفراعنة للمبارة وهي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبدالمنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح.
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.
محمد صلاح مع ساديو ماني في لفريق ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
كيف تتم حماية محمد صلاح أثناء مباراة المنتخب المصري في السنغال؟
21 مارس, 15:52 GMT
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره السنغالي في القاهرة، مساء اليوم الجمعة في الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة (19:30 بتوقيت غرينتش) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.
فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة (17:00 بتوقيت غرينتش).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала