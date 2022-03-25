https://arabic.sputniknews.com/20220325/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-من-كلمتين-قبل-ساعات-من-مباراة-مصر-والسنغال-1060441401.html

محمد صلاح يوجه رسالة من "كلمتين" قبل ساعات من مباراة مصر والسنغال

محمد صلاح يوجه رسالة من "كلمتين" قبل ساعات من مباراة مصر والسنغال

وجّه قائد منتخب مصر، محمد صلاح، رسالة مكونة من كلمتين للمشجعين قبل المباراة المرتقبة أمام السنغال في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T09:20+0000

2022-03-25T09:20+0000

2022-03-25T09:20+0000

رياضة

منتخب مصر الوطني

بطولة كأس العالم 2022

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ونشر صلاح صورة لاستاد القاهرة وهو ممتلئ بالجماهير، عبر حساباته على مواقع التواصل، مع تعليق: "محتاجينكم بكرة".وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أن تذاكر مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها على استاد القاهرة نفدت بالكامل.وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن في وقت سابق قائمة الفراعنة للمبارة وهي:حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي.خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبدالمنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح.خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة.خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره السنغالي في القاهرة، مساء اليوم الجمعة في الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة (19:30 بتوقيت غرينتش) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة (17:00 بتوقيت غرينتش).

https://arabic.sputniknews.com/20220321/كيف-تتم-حماية-محمد-صلاح-أثناء-مباراة-المنتخب-المصري-في-السنغال؟-1060273588.html

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رياضة, منتخب مصر الوطني, بطولة كأس العالم 2022