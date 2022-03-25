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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220325/مدفيديف-غالبية-الشعب-الروسي-تؤيد-العملية-العسكرية-الخاصة-1060433372.html
مدفيديف: غالبية الشعب الروسي تؤيد العملية العسكرية الخاصة
مدفيديف: غالبية الشعب الروسي تؤيد العملية العسكرية الخاصة
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أرباع الشعب الروسي يؤيدون العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن علماء... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T06:20+0000
2022-03-25T06:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال مدفيديف لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لنتائج آخر استطلاعات للرأي، فإن ثلاثة أرباع سكان البلاد يؤيدون إجراء العملية العسكرية الخاصة. وإذا تحدثنا عن تصنيف الرئيس، فهو أعلى من ذلك".وأكد مدفيديف أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهداف اللازم تحقيقها خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية. وأشار ميدفيديف إلى أن أوكرانيا يجب أن تعتمد نظام الحياد ولا تنتهج السياسة المعادية لروسيا.
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مدفيديف: غالبية الشعب الروسي تؤيد العملية العسكرية الخاصة

06:20 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Дмитрий Астахов / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Дмитрий Астахов
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أرباع الشعب الروسي يؤيدون العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن علماء الاجتماع رصدوا حدوث اندماج في المجتمع الروسي.
وقال مدفيديف لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لنتائج آخر استطلاعات للرأي، فإن ثلاثة أرباع سكان البلاد يؤيدون إجراء العملية العسكرية الخاصة. وإذا تحدثنا عن تصنيف الرئيس، فهو أعلى من ذلك".

ولفت مدفيديف إلى ملاحظة حدوث اندماج للمجتمع الروسي. وقال مدفيديف: "هذا ما يوضحه علم الاجتماع، وكل البيانات منشورة، وبغض النظر عما يكتبه أو يقوله نقادنا الحاقدون، فإن هذا الاندماج واضح".

وأكد مدفيديف أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهداف اللازم تحقيقها خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية. وأشار ميدفيديف إلى أن أوكرانيا يجب أن تعتمد نظام الحياد ولا تنتهج السياسة المعادية لروسيا.
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