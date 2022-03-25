https://arabic.sputniknews.com/20220325/مسؤولة-أمريكية-بلينكين-سيطالب-بإعادة-فتح-القنصلية-الفلسطينية-خلال-زيارته-لإسرائيل-1060446424.html
مسؤولة أمريكية: بلينكين سيطالب بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية خلال زيارته لإسرائيل
مسؤولة أمريكية: بلينكين سيطالب بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية خلال زيارته لإسرائيل
قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكين سيطالب بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية خلال زيارته المزمعة إلى إسرائيل. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:07+0000
2022-03-25T11:07+0000
2022-03-25T11:07+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وأوضحت يائيل لامبرت، نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "بلا شك ستكون هذه قضية سيتعامل معها في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتحدث عنها هناك".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تلك التصريحات تتناقض مع التصريحات التي تم الاستماع إليها في الأشهر الأخيرة سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، التي بموجبها تم حذف هذه القضية بالفعل من جدول الأعمال.من جهته وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد معارضته لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس، مشيرا إلى أن المدينة المقدسة "عاصمة إسرائيل، إسرائيل فقط" وأن هذا الإجراء يهدد "بزعزعة" الحكومة الجديدة".وتعتبر إسرائيل القدس "عاصمتها الموحدة" وتمنع أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية فيها بينما ينظر الفلسطينيون إلى الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم المستقبلية.ويذكر أنه في 2018، نقل ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس التي كانت تضم مكتبا قنصليا يخدم الفلسطينيين، وكانت تلك الخطوة كافية ليشعر الإسرائيليون أن لا مطالب سياسية للفلسطينيين مستقبلا في المدينة.ولا يزال دبلوماسيون أمريكيون يقدمون خدمات قنصلية للفلسطينيين من مقر السفارة الأمريكية في القدس الغربية. لكن اقتراح إدارة بايدن يعني وجود بعثة مستقلة للفلسطينيين. كما يمكن إعادة فتح مكتب للخدمات القنصلية منفصل في القدس الشرقية.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/إسرائيل-تقدم-اقتراحا-بديلا-لفتح-القنصلية-الأمريكية-بالقدس-1050641218.html
https://arabic.sputniknews.com/20211020/إعلام-إسرائيل-وأمريكا-تجريان-مفاوضات-سرية-لحل-أزمة-فتح-القنصلية-الأمريكية-بالقدس-1050492364.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
مسؤولة أمريكية: بلينكين سيطالب بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية خلال زيارته لإسرائيل
قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكين سيطالب بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية خلال زيارته المزمعة إلى إسرائيل.
وأوضحت يائيل لامبرت، نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "بلا شك ستكون هذه قضية سيتعامل معها في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتحدث عنها هناك".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تلك التصريحات تتناقض
مع التصريحات التي تم الاستماع إليها في الأشهر الأخيرة سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، التي بموجبها تم حذف هذه القضية بالفعل من جدول الأعمال.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تصريح سابق "ليس هناك مكان لقنصلية أمريكية أخرى في القدس، لطالما طرحنا موقفنا بهدوء"، مضيفا أنه "إذا أرادوا (الولايات المتحدة) فتح قنصلية في رام الله فلا مشكلة لدينا في ذلك".
من جهته وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد معارضته لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس، مشيرا إلى أن المدينة المقدسة "عاصمة إسرائيل، إسرائيل فقط" وأن هذا الإجراء يهدد "بزعزعة" الحكومة الجديدة".
وتعتبر إسرائيل القدس "عاصمتها الموحدة" وتمنع أي مظهر سيادي للسلطة
الفلسطينية فيها بينما ينظر الفلسطينيون إلى الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم المستقبلية.
20 أكتوبر 2021, 23:36 GMT
ويذكر أنه في 2018، نقل ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس التي كانت تضم مكتبا قنصليا يخدم الفلسطينيين، وكانت تلك الخطوة كافية ليشعر الإسرائيليون أن لا مطالب سياسية للفلسطينيين مستقبلا في المدينة.
ولا يزال دبلوماسيون أمريكيون يقدمون خدمات قنصلية للفلسطينيين من مقر السفارة الأمريكية في القدس الغربية. لكن اقتراح إدارة بايدن يعني وجود بعثة مستقلة للفلسطينيين. كما يمكن إعادة فتح مكتب للخدمات القنصلية منفصل في القدس الشرقية.