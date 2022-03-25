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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220325/مسؤول-السلطة-العليا-الروسية-يفضح-غباء-الغرب-في-التعامل-مع-رجال-الأعمال-1060435284.html
مسؤول السلطة العليا الروسية يفضح غباء الغرب في التعامل مع رجال الأعمال
مسؤول السلطة العليا الروسية يفضح غباء الغرب في التعامل مع رجال الأعمال
أكد مسؤول روسي أن الضغوط الغربية على روسيا لا طائل من ورائها. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:19+0000
2022-03-25T07:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في حديث لـ"سبوتنيك": "في الإشارة إلى القيود التي يضعها الغرب على رجال الأعمال الروس، إن خطة الغرب لإرغام السلطة الروسية على تغيير سياستها من خلال الضغوط على رجال الأعمال الروس هي خطة غبية لا يمكن أن تتحقق".ولجأ الغرب إلى استخدام العقوبات ضد رجال الأعمال الروس في محاولة لإجبارهم على مطالبة السلطة العليا الروسية بتغيير سياستها وإنهاء العملية العسكرية ضد نظام الحكم الأوكراني المعادي لروسيا، لكي يرفع الغرب القيود عنهم. ووصف ميدفيديف هذه المحاولة بأنها حمقاء غبية، مشيرا إلى أنه ليس في مقدور حتى كبار رجال الأعمال أن يؤثروا على موقف السلطة العليا.وأضاف أن السلطة العليا الروسية تتصرف من منطلق المصلحة الوطنية العليا ولذا لا يمكن لمَن يريد التأثير على السلطة السياسية من خلال الضغوط على رجال الأعمال أن يحقق مراده.
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مسؤول السلطة العليا الروسية يفضح غباء الغرب في التعامل مع رجال الأعمال

07:19 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Dmitriy Astachov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف يزور مصنع الآلات في مدينة كراسنودار
رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف يزور مصنع الآلات في مدينة كراسنودار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Dmitriy Astachov
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أكد مسؤول روسي أن الضغوط الغربية على روسيا لا طائل من ورائها.
وقال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في حديث لـ"سبوتنيك": "في الإشارة إلى القيود التي يضعها الغرب على رجال الأعمال الروس، إن خطة الغرب لإرغام السلطة الروسية على تغيير سياستها من خلال الضغوط على رجال الأعمال الروس هي خطة غبية لا يمكن أن تتحقق".
ولجأ الغرب إلى استخدام العقوبات ضد رجال الأعمال الروس في محاولة لإجبارهم على مطالبة السلطة العليا الروسية بتغيير سياستها وإنهاء العملية العسكرية ضد نظام الحكم الأوكراني المعادي لروسيا، لكي يرفع الغرب القيود عنهم. ووصف ميدفيديف هذه المحاولة بأنها حمقاء غبية، مشيرا إلى أنه ليس في مقدور حتى كبار رجال الأعمال أن يؤثروا على موقف السلطة العليا.
وأضاف أن السلطة العليا الروسية تتصرف من منطلق المصلحة الوطنية العليا ولذا لا يمكن لمَن يريد التأثير على السلطة السياسية من خلال الضغوط على رجال الأعمال أن يحقق مراده.
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