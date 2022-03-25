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مسؤول تونسي يكشف حقيقة عرض مسرحي موجه للأطفال بملابس داخلية
مسؤول تونسي يكشف حقيقة عرض مسرحي موجه للأطفال بملابس داخلية
كشف لزهر الفرحاني، مدير مهرجان المسرح بجندوبة التونسية، حقيقة عرض مسرحي موجه للأطفال بملابس داخلية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:09+0000
2022-03-25T07:09+0000
2022-03-25T07:09+0000
أخبار تونس اليوم
مجتمع
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ونقلت قناة نسمة، اليوم الجمعة، عن الفرحاني نفيه أن تكون صور رجل بملابس داخلية، والتي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي لعرض مسرحي موجه للأطفال قد تم عرضه خلال أيام المهرجان.وأوضح الفرحاني أن الصورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يعود الهدف منها إلى إثارة الرأي العام، وهي لعرض ''jonglage'' وليس عرضا مسرحيا موجها للأطفال.وشدد المسؤول التونسي على أن من رّوج لتلك الصورة في وسائل التواصل الاجتماعي هو ممثل مسرحي لا يستحق الرد، مشيرا إلى أن العروض لاقت نجاحا كبيرا.ولفت لزهر الفرحاني، مدير مهرجان المسرح بجندوبة التونسية، إلى أن عروض المسابقة الرسمية قد تم تحديدها من قبل لجنة فرز، في حين أن بقية العروض ومن بينها عرض "jonglage" تم اختيارها من قبل إدارة المهرجان التي لا ترى فيها أي مشكلة.
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أخبار تونس اليوم, مجتمع
مسؤول تونسي يكشف حقيقة عرض مسرحي موجه للأطفال بملابس داخلية
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كشف لزهر الفرحاني، مدير مهرجان المسرح بجندوبة التونسية، حقيقة عرض مسرحي موجه للأطفال بملابس داخلية.
ونقلت قناة نسمة
، اليوم الجمعة، عن الفرحاني نفيه أن تكون صور رجل بملابس داخلية، والتي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي لعرض مسرحي موجه للأطفال قد تم عرضه خلال أيام المهرجان.
وأوضح الفرحاني أن الصورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي
يعود الهدف منها إلى إثارة الرأي العام، وهي لعرض ''jonglage'' وليس عرضا مسرحيا موجها للأطفال.
وشدد المسؤول التونسي على أن من رّوج لتلك الصورة في وسائل التواصل الاجتماعي هو ممثل مسرحي لا يستحق الرد، مشيرا إلى أن العروض لاقت نجاحا كبيرا.
ولفت لزهر الفرحاني، مدير مهرجان المسرح بجندوبة التونسية، إلى أن عروض المسابقة الرسمية قد تم تحديدها من قبل لجنة فرز، في حين أن بقية العروض ومن بينها عرض "jonglage" تم اختيارها من قبل إدارة المهرجان التي لا ترى فيها أي مشكلة.