مصدر: سباق السعودية سيمضي قدما رغم هجوم على منشأة تابعة لأرامكو في جدة
© Sputnik . Aleksei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورفريق "فيراري" أثناء التدريب في سباق الجائزة روسيا الكبرى "فورمولا 1"، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
© Sputnik . Aleksei Filippov/
قال مصدر مطلع إن "ستيفانو دومينيكالي" الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، أبلغ السائقين ورؤساء الفرق، اليوم الجمعة، بأن "سباق جائزة السعودية الكبرى سيمضي قدما مطلع الأسبوع رغم هجوم على محطة توزيع منتجات بترولية تابعة لأرامكو في جدة"، حسب وكالة رويترز.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".
وتابع: "استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة".
وذكر العميد سريع أنه "تم قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".
وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".
وتابع: "استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة".
وذكر العميد سريع أنه "تم قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".