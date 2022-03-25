https://arabic.sputniknews.com/20220325/مصدر-سباق-السعودية-سيمضي-قدما-رغم-هجوم-على-منشأة-تابعة-لأرامكو-في-جدة-1060465268.html

مصدر: سباق السعودية سيمضي قدما رغم هجوم على منشأة تابعة لأرامكو في جدة

مصدر: سباق السعودية سيمضي قدما رغم هجوم على منشأة تابعة لأرامكو في جدة

قال مصدر مطلع إن "ستيفانو دومينيكالي" الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، أبلغ السائقين ورؤساء الفرق، اليوم الجمعة، بأن "سباق جائزة... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T18:21+0000

2022-03-25T18:21+0000

2022-03-25T18:21+0000

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وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".وتابع: "استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية واستهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المُسيرة".وذكر العميد سريع أنه "تم قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية".

https://arabic.sputniknews.com/20220325/الجيش-اليمني-يعلن-السيطرة-على-مواقع-إثر-معارك-مع-أنصار-الله-جنوب-مأرب-النفطية-1060461015.html

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