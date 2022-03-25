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مصرف لبنان يسمح للبنوك بشراء الدولار اعتبارا من 28 مارس

مصرف لبنان يسمح للبنوك بشراء الدولار اعتبارا من 28 مارس

أعلنت السلطات اللبنانية السماح ببيع الليرة نقدا مقابل الدولار ابتداء من يوم الاثنين 28 مارس/ آذار الجاري. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T12:19+0000

2022-03-25T12:19+0000

2022-03-25T12:19+0000

اقتصاد

لبنان

سعر الدولار اليوم

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وقال بيان لمصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة إنه سيسمح لبنوك البلاد ابتداء من 28 مارس/ آذار ببيع الليرة نقدا مقابل الدولار أو بالعكس وفقا لسعر منصة "صيرفة" دون تحديد سقف للكمية المتداولة، وفق وكالة "رويترز".هذا وأعلنت قاضية لبنانية، أمس الخميس، تعليمات إلى سلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج لبنان، وذلك وفقا لنسخة من القرار اطلعت عليها "رويترز"، في تصعيد للإجراءات ضد بنوك كانت القاضية قد أمرت بالفعل بتجميد أصولها.وحث محام عن جمعية مصارف لبنان النيابة العامة على وقف تنفيذ قرار القاضية غادة عون، قائلا إن القانون لا يمنحها صلاحية تقييد حرية نقل الأموال، وإن الخطوة ستزيد من تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.وينطبق قرار اليوم الخميس على بنوك، عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد.ونظمت البنوك إضرابا لمدة يومين هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.وقالت ريا الحسن، رئيسة مجلس إدارة بنك ميد، في مقابلة مع محطة "إم.تي.في" التلفزيونية، إن القرار سيؤدي إلى عزل البنوك اللبنانية عن البنوك في الخارج.وفي وقت سابق هذا الشهر، جمدت القاضية عون أصول بنك عوده وبنك بيروت وبنك بلوم وبنك ميد وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان وأعضاء مجالس إداراتها في انتظار الانتهاء من تحقيق تجريه في معاملات أجرتها البنوك مع البنك المركزي.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/بنوك-لبنانية-تحتج-على-قرار-قاضية-بمنعها-من-نقل-الأموال-إلى-الخارج-1060430327.html

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