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مصر تصدر بيانا بشأن إقامة صلاة التراويح بالمساجد في رمضان
مصر تصدر بيانا بشأن إقامة صلاة التراويح بالمساجد في رمضان
انتشر مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بمصر، أنباء تزعم صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:15+0000
2022-03-25T11:15+0000
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وحسب بيان الحكومة المصرية، نفت وزارة الأوقاف تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي.وأوضحت أن مدة الصلاة في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.وأشارت إلى أن إقامة الصلوات وخطبة الجمعة سيكون على النحو القائم الآن.
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مصر, فيروس كورونا, رمضان, أخبار مصر الآن

مصر تصدر بيانا بشأن إقامة صلاة التراويح بالمساجد في رمضان

11:15 GMT 25.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshمصريون خلال صلاة التراويح في مسجد عمر بن العاص في القاهرة، مصر 21 مايو/ أيار 2018
مصريون خلال صلاة التراويح في مسجد عمر بن العاص في القاهرة، مصر 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
انتشر مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بمصر، أنباء تزعم صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها.
وحسب بيان الحكومة المصرية، نفت وزارة الأوقاف تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي.
وأوضحت أن مدة الصلاة في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.
وأشارت إلى أن إقامة الصلوات وخطبة الجمعة سيكون على النحو القائم الآن.
كما شددت الوزراة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
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