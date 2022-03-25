https://arabic.sputniknews.com/20220325/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-إقامة-صلاة-التراويح-بالمساجد-في-رمضان-1060446948.html
مصر تصدر بيانا بشأن إقامة صلاة التراويح بالمساجد في رمضان
مصر تصدر بيانا بشأن إقامة صلاة التراويح بالمساجد في رمضان
انتشر مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بمصر، أنباء تزعم صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:15+0000
2022-03-25T11:15+0000
2022-03-25T11:15+0000
مصر
فيروس كورونا
رمضان
أخبار مصر الآن
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وحسب بيان الحكومة المصرية، نفت وزارة الأوقاف تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي.وأوضحت أن مدة الصلاة في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.وأشارت إلى أن إقامة الصلوات وخطبة الجمعة سيكون على النحو القائم الآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, فيروس كورونا, رمضان, أخبار مصر الآن
مصر تصدر بيانا بشأن إقامة صلاة التراويح بالمساجد في رمضان
انتشر مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بمصر، أنباء تزعم صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها.
وحسب بيان الحكومة المصرية، نفت وزارة الأوقاف تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان
المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي.
وأوضحت أن مدة الصلاة في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.
وأشارت إلى أن إقامة الصلوات وخطبة الجمعة سيكون على النحو القائم الآن.
كما شددت الوزراة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا
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