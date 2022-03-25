https://arabic.sputniknews.com/20220325/ملك-الأردن-يشارك-في-الجولة-الخامسة-من-مبادرة-اجتماعات-العقبة-1060439114.html
ملك الأردن يشارك في الجولة الخامسة من مبادرة "اجتماعات العقبة"
ملك الأردن يشارك في الجولة الخامسة من مبادرة "اجتماعات العقبة"
شارك الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، أمس الخميس، في مبادرة اجتماعات العقبة، والتي تعقد للمرة الخامسة حول شرق أفريقيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:46+0000
2022-03-25T08:46+0000
2022-03-25T08:46+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1046356927_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b285663cdcc275fd5411fed1808f916.jpg
وحسب موقع عمون الأردني، فإن الجولة الخامسة من اجتماعات العقبة يشارك فيها عدد من رؤساء الدول الأفريقية مثل رواندا، والكونغو الديمقراطية، وموزمبيق، ورئيس وزراء تنزانيا.كما يشارك فيها أيضا ممثلون عن مؤسسات أمنية وعسكرية من دول أفريقية وأوروبية وشرق آسيوية، والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى ممثلين عن منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب.وبحث المشاركون في الجولة الخامسة من مبادرة اجتماعات العقبة "آليات مواصلة التنسيق والتشاور حول التصدي للتهديدات المستجدة للإرهاب والتطرف، ضمن نهج شمولي، يشمل الأبعاد العسكرية والأمنية والفكرية".وقد استضافت ألبانيا وهولندا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنغافورة، فعاليات هذه الاجتماعات بالشراكة مع المملكة في بعض جولاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/-قناة-إسرائيلية-ملك-الأردن-يزور-رام-الله-الأسبوع-المقبل-1060289059.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1046356927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bc78b8801d598afe69a4780737a3bb1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني
ملك الأردن يشارك في الجولة الخامسة من مبادرة "اجتماعات العقبة"
شارك الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، أمس الخميس، في مبادرة اجتماعات العقبة، والتي تعقد للمرة الخامسة حول شرق أفريقيا.
وحسب موقع عمون
الأردني، فإن الجولة الخامسة من اجتماعات العقبة يشارك فيها عدد من رؤساء الدول الأفريقية مثل رواندا، والكونغو الديمقراطية، وموزمبيق، ورئيس وزراء تنزانيا.
كما يشارك فيها أيضا ممثلون عن مؤسسات أمنية وعسكرية من دول أفريقية وأوروبية وشرق آسيوية، والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى ممثلين عن منتدى الإنترنت العالمي
لمكافحة الإرهاب.
وبحث المشاركون في الجولة الخامسة من مبادرة اجتماعات العقبة "آليات مواصلة التنسيق والتشاور حول التصدي للتهديدات المستجدة للإرهاب والتطرف، ضمن نهج شمولي، يشمل الأبعاد العسكرية والأمنية والفكرية".
يشار إلى أن مبادرة "اجتماعات العقبة"، أطلقها الملك عبد الله بن الحسين في العام 2015، بهدف التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب والتطرف.
وقد استضافت ألبانيا وهولندا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنغافورة، فعاليات هذه الاجتماعات بالشراكة مع المملكة في بعض جولاتها.