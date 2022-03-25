https://arabic.sputniknews.com/20220325/موسكو-نجري-مفاوضات-لجذب-تجار-التجزئة-الأجانب-إلى-روسيا-1060448172.html

موسكو: نجري مفاوضات لجذب تجار التجزئة الأجانب إلى روسيا

موسكو: نجري مفاوضات لجذب تجار التجزئة الأجانب إلى روسيا

يتفاوض المجلس الروسي لمراكز التسوق (RSTC) لجذب تجار التجزئة الأجانب إلى روسيا، بما في ذلك من إيران، لاستبدال الشركات الأجنبية التي أعلنت عن تجميد أنشطتها في... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T11:45+0000

2022-03-25T11:45+0000

2022-03-25T11:45+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

اقتصاد

الشركات الأجنبية

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وأضاف المركز في تقرير أنه يتفاوض مع ممثلي المجالس الوطنية لمراكز التسوق في تركيا وإيران والهند والصين، مشيرا إلى أنه تم إرسال قائمة بالشركات الأجنبية التي توقفت مؤقتًا عن العمل في روسيا من أجل البحث عن نظائرها المناسبة.كما أكد البيان أن المنظمة تنتظر عودة المستأجرين إلى العمل، الذين علقوا أنشطتهم، لكنهم لم ينهوا العلاقة التعاقدية، موضحة أنه هناك عدد قليل من المستأجرين المحتملين لديهم إنتاجهم الخاص، لكنهم يحتاجون إلى الدعم في إنشاء متاجر التجزئة الخاصة بهم.وقال البيان: "نحن في المجلس الروسي لمراكز التسوق سنقدم هذا الدعم الشامل. ونحن على ثقة من أنه في غضون بضعة أشهر ستبدأ الأعمال في اكتساب الزخم واستقرار حركة المرور في مركز التسوق".هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع الحكومة الروسية، إن الانسحاب الجزئي لبعض الشركات والمصنعين الأجانب يخلق فرصة فريدة للشركات الروسية المحلية، مشددا على ضرورة منع الاحتكار وضمان انتشار وتنوع السلع.وطالب الرئيس الروسي أعضاء الحكومة "التأكد من أن التشكيلة (في السلع) كافية حتى يتمكن الناس من الاختيار من بين ما هو متاح في السوق".

https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-الانسحاب-الجزئي-للمصنعين-الأجانب-فرصة-فريدة-للشركات-الروسية-1060355278.html

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روسيا, اقتصاد, الشركات الأجنبية