https://arabic.sputniknews.com/20220325/موسكو-نجري-مفاوضات-لجذب-تجار-التجزئة-الأجانب-إلى-روسيا-1060448172.html
موسكو: نجري مفاوضات لجذب تجار التجزئة الأجانب إلى روسيا
موسكو: نجري مفاوضات لجذب تجار التجزئة الأجانب إلى روسيا
يتفاوض المجلس الروسي لمراكز التسوق (RSTC) لجذب تجار التجزئة الأجانب إلى روسيا، بما في ذلك من إيران، لاستبدال الشركات الأجنبية التي أعلنت عن تجميد أنشطتها في... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:45+0000
2022-03-25T11:45+0000
2022-03-25T11:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
الشركات الأجنبية
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وأضاف المركز في تقرير أنه يتفاوض مع ممثلي المجالس الوطنية لمراكز التسوق في تركيا وإيران والهند والصين، مشيرا إلى أنه تم إرسال قائمة بالشركات الأجنبية التي توقفت مؤقتًا عن العمل في روسيا من أجل البحث عن نظائرها المناسبة.كما أكد البيان أن المنظمة تنتظر عودة المستأجرين إلى العمل، الذين علقوا أنشطتهم، لكنهم لم ينهوا العلاقة التعاقدية، موضحة أنه هناك عدد قليل من المستأجرين المحتملين لديهم إنتاجهم الخاص، لكنهم يحتاجون إلى الدعم في إنشاء متاجر التجزئة الخاصة بهم.وقال البيان: "نحن في المجلس الروسي لمراكز التسوق سنقدم هذا الدعم الشامل. ونحن على ثقة من أنه في غضون بضعة أشهر ستبدأ الأعمال في اكتساب الزخم واستقرار حركة المرور في مركز التسوق".هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع الحكومة الروسية، إن الانسحاب الجزئي لبعض الشركات والمصنعين الأجانب يخلق فرصة فريدة للشركات الروسية المحلية، مشددا على ضرورة منع الاحتكار وضمان انتشار وتنوع السلع.وطالب الرئيس الروسي أعضاء الحكومة "التأكد من أن التشكيلة (في السلع) كافية حتى يتمكن الناس من الاختيار من بين ما هو متاح في السوق".
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-الانسحاب-الجزئي-للمصنعين-الأجانب-فرصة-فريدة-للشركات-الروسية-1060355278.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, الشركات الأجنبية
موسكو: نجري مفاوضات لجذب تجار التجزئة الأجانب إلى روسيا
يتفاوض المجلس الروسي لمراكز التسوق (RSTC) لجذب تجار التجزئة الأجانب إلى روسيا، بما في ذلك من إيران، لاستبدال الشركات الأجنبية التي أعلنت عن تجميد أنشطتها في البلاد.
وأضاف المركز في تقرير أنه يتفاوض مع ممثلي المجالس الوطنية لمراكز التسوق في تركيا وإيران والهند والصين، مشيرا إلى أنه تم إرسال قائمة بالشركات الأجنبية التي توقفت مؤقتًا عن العمل في روسيا من أجل البحث عن نظائرها المناسبة.
وأضاف البيان: "بمرور الوقت، سيساعد هذا على استكمال أو استبدال منتجات العلامات التجارية التي غادرت بمنتجات مماثلة من حيث الجودة والتصميم".
كما أكد البيان أن المنظمة تنتظر عودة المستأجرين إلى العمل، الذين علقوا أنشطتهم، لكنهم لم ينهوا العلاقة التعاقدية، موضحة أنه هناك عدد قليل من المستأجرين المحتملين لديهم إنتاجهم الخاص، لكنهم يحتاجون إلى الدعم في إنشاء متاجر التجزئة الخاصة بهم.
وقال البيان: "نحن في المجلس الروسي لمراكز التسوق سنقدم هذا الدعم الشامل. ونحن على ثقة من أنه في غضون بضعة أشهر ستبدأ الأعمال في اكتساب الزخم واستقرار حركة المرور في مركز التسوق".
هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع الحكومة الروسية، إن الانسحاب الجزئي لبعض الشركات والمصنعين الأجانب يخلق فرصة فريدة للشركات الروسية المحلية، مشددا على ضرورة منع الاحتكار وضمان انتشار وتنوع السلع.
وقال بوتين، إن "الانسحاب الجزئي من سوق الشركات الأجنبية المصنعة، بالطبع، يخلق فرصة فريدة لتطوير الإنتاج المحلي. ومع ذلك، يجب عمل كل ما يمكن لضمان وجود تنافسية داخلية"، مشددا على ضرورة ضمان عدم ظهور أي أشكال احتكارية في البلاد.
وطالب الرئيس الروسي أعضاء الحكومة "التأكد من أن التشكيلة (في السلع) كافية حتى يتمكن الناس من الاختيار من بين ما هو متاح في السوق".