https://arabic.sputniknews.com/20220325/ميدفيديف-السلطات-تتخذ-إجراءات-للإبقاء-على-متخصصي-تكنولوجيا-المعلومات-في-روسيا-1060438439.html
ميدفيديف: السلطات تتخذ إجراءات للإبقاء على متخصصي تكنولوجيا المعلومات في روسيا
ميدفيديف: السلطات تتخذ إجراءات للإبقاء على متخصصي تكنولوجيا المعلومات في روسيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن السلطات تتخذ إجراءات للإبقاء على متخصصي تكنولوجيا المعلومات في روسيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:18+0000
2022-03-25T08:18+0000
2022-03-25T08:18+0000
روسيا
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وقال ميدفيديف، إن فصل روسيا عن أنظمة الدفع ووقف الاتصالات مع كبار المقاولين الأجانب أمر صعب وبشكل خاص بالنسبة للمبرمجين، ويمكن فهم دوافع متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين غادروا إلى الخارج، ولكن يتم اتخاذ تدابير لضمان بقاء جزء كبير منهم في البلاد.وأشار إلى أنه في هذا الصدد، أعدت الحكومة عددا من المقترحات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتابع قائلا: "دعونا نأمل أن تكون الدولة قادرة على مزج هذا التأثير، ومع ذلك سيبقى جزء كبير من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في البلاد، وسنكون قادرين على الاحتفاظ بهم. هذه مشكلة حقيقية". وشدد على أن مثل هؤلاء المتخصصين مهمون للغاية ولديهم نقص في المعروض في السوق، و"نشعر بالأسف تجاههم لأنهم في وضع صعب". وأضاف ميدفيديف: "على الرغم من حقيقة أن هذه القرارات التقييدية لم نتخذها نحن بالطبع، لكننا مع ذلك نحتاج إلى التفكير في هذا الأمر".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: السلطات تتخذ إجراءات للإبقاء على متخصصي تكنولوجيا المعلومات في روسيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن السلطات تتخذ إجراءات للإبقاء على متخصصي تكنولوجيا المعلومات في روسيا.
وقال ميدفيديف، إن فصل روسيا عن أنظمة الدفع ووقف الاتصالات
مع كبار المقاولين الأجانب أمر صعب وبشكل خاص بالنسبة للمبرمجين، ويمكن فهم دوافع متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين غادروا إلى الخارج، ولكن يتم اتخاذ تدابير لضمان بقاء جزء كبير منهم في البلاد.
وجاءت تصريحات ميدفيديف، في لقاء مع "سبوتنيك"، وأضاف قائلا: "الآن، على سبيل المثال، هناك مشكلة في كيفية ارتباط المبرمجين، على سبيل المثال، بكل هذه الأحداث. نظرا لأن أعمالهم دولية، ونحن معزولون عن كل مكان، بما في ذلك من وسائل الدفع والفرص المصرفية".
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، أعدت الحكومة عددا من المقترحات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتابع قائلا: "دعونا نأمل أن تكون الدولة قادرة على مزج هذا التأثير، ومع ذلك سيبقى جزء كبير من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في البلاد، وسنكون قادرين على الاحتفاظ بهم. هذه مشكلة حقيقية".
وشدد على أن مثل هؤلاء المتخصصين مهمون للغاية ولديهم نقص في المعروض في السوق، و"نشعر بالأسف تجاههم لأنهم في وضع صعب". وأضاف ميدفيديف: "على الرغم من حقيقة أن هذه القرارات التقييدية لم نتخذها نحن بالطبع، لكننا مع ذلك نحتاج إلى التفكير في هذا الأمر".