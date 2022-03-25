https://arabic.sputniknews.com/20220325/ميدفيديف-لا-يستبعد-مراجعة-روسيا-لقرار-تعليق-العمل-بعقوبة-الإعدام-في-البلاد-1060431163.html

ميدفيديف لا يستبعد مراجعة روسيا لقرار تعليق العمل بعقوبة الإعدام في البلاد

ميدفيديف لا يستبعد مراجعة روسيا لقرار تعليق العمل بعقوبة الإعدام في البلاد

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن موسكو قد تراجع تعليق العمل بعقوبة الإعدام في البلاد حال اقتضت الضرورة، مرجعا ذلك لعدم وجود... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T01:09+0000

2022-03-25T01:09+0000

2022-03-25T01:13+0000

ميدفيديف

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موسكو – سبوتنيك. وقال ميدفيديف لوكالة سبوتنيك، "هذه قضية معقدة للغاية.. يمكن أن يكون للأشخاص مواقف مختلفة بخصوص عقوبة الإعدام. لذلك كانت هناك وجهات نظر مختلفة".وأضاف أن وقف عقوبة الإعدام في روسيا لا يرتبط بشكل مباشر بعضويتها في مجلس أوروبا، لكنه أكد أنه لا توجد المزيد من القيود على المسألة.كانت لجنة وزراء مجلس أوروبا علقت عضوية روسيا في المجلس يوم 25 فبراير/شباط الماضي، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو .وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بوقت سابق، بخصوص تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا، إن هذه "فرصة جيدة لاستعادة عدد من المؤسسات المهمة لمنع الجرائم الخطيرة بشكل خاص في البلاد - مثل عقوبة الإعدام لأخطر المجرمين".هذا يأتي ذلك، على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد الرئيس بوتين، على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-تشرعن-القرصنة-ضد-الروس-خارج-حدودها-بشكل-رسمي-1060318094.html

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ميدفيديف