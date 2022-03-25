https://arabic.sputniknews.com/20220325/ميشوستين-يتمنى-لجيرينوفسكي-الشفاء-1060452537.html
ميشوستين يتمنى لجيرينوفسكي الشفاء
ميشوستين يتمنى لجيرينوفسكي الشفاء
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي يحارب المرض بشجاعة ويتمنى له الشفاء. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:57+0000
2022-03-25T12:57+0000
2022-03-25T12:57+0000
روسيا
ميخائيل ميشوستين
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وعقد رئيس الحكومة، الجمعة، اجتماعا مع نواب مجلس الدوما من الحزب الديمقراطي الليبرالي.وقال ميشوستين، في افتتاح الاجتماع: "نحن نفتتح سلسلة من الاجتماعات مع النواب، وبالطبع، ليس من السهل بدء مثل هذه المحادثة بدون زعيمكم الدائم، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير فولفوفيتش جيرينوفسكي. نعلم جميعًا أنه الآن يحارب المرض بشجاعة، مرض خطير. أتمنى له مع كل الحاضرين هنا الشفاء".وأضاف أنه عرف جيرينوفسكي لسنوات عديدة كمحترف لامع، وشخص ساطع وسياسي، ووطني. وقال رئيس الوزراء "بالطبع، نحن جميعا نفتقده خاصة الآن".في وقت سابق، أعلن السناتور ألكسندر برونيوشكين وفاة جيرينوفسكي على قناته على تلغرام، ثم حذف منشوره. ونفى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين التقارير عن وفاة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، مؤكدا أن حالة جيرينوفسكي خطيرة للغاية وتمنى له الشفاء العاجل.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ميخائيل ميشوستين
ميشوستين يتمنى لجيرينوفسكي الشفاء
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي يحارب المرض بشجاعة ويتمنى له الشفاء.
وعقد رئيس الحكومة، الجمعة، اجتماعا مع نواب مجلس الدوما من الحزب الديمقراطي الليبرالي.
وقال ميشوستين، في افتتاح الاجتماع: "نحن نفتتح سلسلة من الاجتماعات مع النواب، وبالطبع، ليس من السهل بدء مثل هذه المحادثة بدون زعيمكم الدائم، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير فولفوفيتش جيرينوفسكي. نعلم جميعًا أنه الآن يحارب المرض بشجاعة، مرض خطير. أتمنى له مع كل الحاضرين هنا الشفاء".
وأضاف أنه عرف جيرينوفسكي لسنوات عديدة كمحترف لامع، وشخص ساطع وسياسي، ووطني. وقال رئيس الوزراء "بالطبع، نحن جميعا نفتقده خاصة الآن".
في وقت سابق، أعلن السناتور ألكسندر برونيوشكين وفاة جيرينوفسكي على قناته على تلغرام، ثم حذف منشوره. ونفى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين التقارير عن وفاة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، مؤكدا أن حالة جيرينوفسكي خطيرة للغاية وتمنى له الشفاء
العاجل.