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ميشوستين يتمنى لجيرينوفسكي الشفاء
ميشوستين يتمنى لجيرينوفسكي الشفاء
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي يحارب المرض بشجاعة ويتمنى له الشفاء. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
ميخائيل ميشوستين
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وعقد رئيس الحكومة، الجمعة، اجتماعا مع نواب مجلس الدوما من الحزب الديمقراطي الليبرالي.وقال ميشوستين، في افتتاح الاجتماع: "نحن نفتتح سلسلة من الاجتماعات مع النواب، وبالطبع، ليس من السهل بدء مثل هذه المحادثة بدون زعيمكم الدائم، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير فولفوفيتش جيرينوفسكي. نعلم جميعًا أنه الآن يحارب المرض بشجاعة، مرض خطير. أتمنى له مع كل الحاضرين هنا الشفاء".وأضاف أنه عرف جيرينوفسكي لسنوات عديدة كمحترف لامع، وشخص ساطع وسياسي، ووطني. وقال رئيس الوزراء "بالطبع، نحن جميعا نفتقده خاصة الآن".في وقت سابق، أعلن السناتور ألكسندر برونيوشكين وفاة جيرينوفسكي على قناته على تلغرام، ثم حذف منشوره. ونفى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين التقارير عن وفاة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، مؤكدا أن حالة جيرينوفسكي خطيرة للغاية وتمنى له الشفاء العاجل.
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روسيا, ميخائيل ميشوستين

ميشوستين يتمنى لجيرينوفسكي الشفاء

12:57 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي يحارب المرض بشجاعة ويتمنى له الشفاء.
وعقد رئيس الحكومة، الجمعة، اجتماعا مع نواب مجلس الدوما من الحزب الديمقراطي الليبرالي.
وقال ميشوستين، في افتتاح الاجتماع: "نحن نفتتح سلسلة من الاجتماعات مع النواب، وبالطبع، ليس من السهل بدء مثل هذه المحادثة بدون زعيمكم الدائم، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير فولفوفيتش جيرينوفسكي. نعلم جميعًا أنه الآن يحارب المرض بشجاعة، مرض خطير. أتمنى له مع كل الحاضرين هنا الشفاء".
وأضاف أنه عرف جيرينوفسكي لسنوات عديدة كمحترف لامع، وشخص ساطع وسياسي، ووطني. وقال رئيس الوزراء "بالطبع، نحن جميعا نفتقده خاصة الآن".
في وقت سابق، أعلن السناتور ألكسندر برونيوشكين وفاة جيرينوفسكي على قناته على تلغرام، ثم حذف منشوره. ونفى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين التقارير عن وفاة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، مؤكدا أن حالة جيرينوفسكي خطيرة للغاية وتمنى له الشفاء العاجل.
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