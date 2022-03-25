https://arabic.sputniknews.com/20220325/نائب-ترامب-يلوم-بايدن-على-تجارب-كوريا-الشمالية-الصاروخية-والسبب-إيران-1060464892.html
نائب ترامب يلوم بايدن على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية... والسبب إيران
نائب ترامب يلوم بايدن على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية... والسبب إيران
وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اللوم إلى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إجراء كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T18:01+0000
2022-03-25T18:01+0000
2022-03-25T18:01+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
جو بايدن
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/98/1044859852_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_de66a62a744b072e4336c4e900bc24c4.jpg
وقال بنس في مقابلة له مع برنامج "فوكس آند فريندز"، المذاع على شبكة "فوكس" الأمريكية: "الحقيقة أن إطلاق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وللمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، صاروخا باليستيا عابرا للقارات ذهب إلى الفضاء وهبط في بحر اليابان هو مصدر قلق كبير"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وأضاف بنس أن إدارة بايدن كانت "تتوسل" إيران لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، والذي يعتقد أن "كوريا الشمالية فسّرته على أنه استسلام من أمريكا".وأضاف بنس: "مرة أخرى، لقد قلت مرات عديدة، كما تعلمون يأتي السلام من خلال القوة، لكن الضعف يثير الشر".وتابع: "من المهم أن نتذكر أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية كانت متوقفة في ظل إدارة ترامب وبنس، لأننا وقفنا في وجه كيم جونغ أون، وفرضنا عليه حملة ضغط قصوى".واختبرت كوريا الشمالية، أمس الخميس، أول تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات منذ عام 2017، إذ بث التلفزيون الرسمي لقطات مثيرة لعملية الإطلاق في حضور كيم جونغ أون مع مسؤولين آخرينوعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقد قمتين رسميتين مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلا أن ذلك لم يتوّج باتفاق نزع السلاح النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/كوريا-الشمالية-تؤكد-إجراء-تجربة-لصاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1060431324.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/98/1044859852_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_46b24662cacfb6ac97cf162a13a966ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, إيران
نائب ترامب يلوم بايدن على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية... والسبب إيران
وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اللوم إلى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إجراء كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية الأخيرة.
وقال بنس في مقابلة له مع برنامج "فوكس آند فريندز"، المذاع على شبكة "فوكس" الأمريكية: "الحقيقة أن إطلاق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وللمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، صاروخا باليستيا عابرا للقارات ذهب إلى الفضاء وهبط في بحر اليابان هو مصدر قلق كبير"، وفقا لصحيفة "ذا هيل"
الأمريكية.
وأضاف بنس أن إدارة بايدن كانت "تتوسل" إيران لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، والذي يعتقد أن "كوريا الشمالية فسّرته على أنه استسلام من أمريكا".
وقال: "أعتقد بصدق أنه كما ترى أن إدارة بايدن تتوسل إيران فعليا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأعتقد أن هذا أرسل رسالة استسلام يسمعونها في كوريا الشمالية، ولذا فقد عادوا إلى دوامة الاستفزاز القديمة".
وأضاف بنس: "مرة أخرى، لقد قلت مرات عديدة، كما تعلمون يأتي السلام من خلال القوة، لكن الضعف يثير الشر".
وتابع: "من المهم أن نتذكر أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية كانت متوقفة في ظل إدارة ترامب وبنس، لأننا وقفنا في وجه كيم جونغ أون، وفرضنا عليه حملة ضغط قصوى".
واختبرت كوريا الشمالية، أمس الخميس، أول تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات منذ عام 2017، إذ بث التلفزيون الرسمي لقطات مثيرة لعملية الإطلاق في حضور كيم جونغ أون مع مسؤولين آخرين
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقد قمتين رسميتين مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلا أن ذلك لم يتوّج باتفاق نزع السلاح النووي.