https://arabic.sputniknews.com/20220325/نائب-ترامب-يلوم-بايدن-على-تجارب-كوريا-الشمالية-الصاروخية-والسبب-إيران-1060464892.html

نائب ترامب يلوم بايدن على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية... والسبب إيران

نائب ترامب يلوم بايدن على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية... والسبب إيران

وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اللوم إلى إدارة الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن، على إجراء كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T18:01+0000

2022-03-25T18:01+0000

2022-03-25T18:01+0000

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

جو بايدن

العالم

إيران

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وقال بنس في مقابلة له مع برنامج "فوكس آند فريندز"، المذاع على شبكة "فوكس" الأمريكية: "الحقيقة أن إطلاق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وللمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، صاروخا باليستيا عابرا للقارات ذهب إلى الفضاء وهبط في بحر اليابان هو مصدر قلق كبير"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وأضاف بنس أن إدارة بايدن كانت "تتوسل" إيران لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، والذي يعتقد أن "كوريا الشمالية فسّرته على أنه استسلام من أمريكا".وأضاف بنس: "مرة أخرى، لقد قلت مرات عديدة، كما تعلمون يأتي السلام من خلال القوة، لكن الضعف يثير الشر".وتابع: "من المهم أن نتذكر أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية كانت متوقفة في ظل إدارة ترامب وبنس، لأننا وقفنا في وجه كيم جونغ أون، وفرضنا عليه حملة ضغط قصوى".واختبرت كوريا الشمالية، أمس الخميس، أول تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات منذ عام 2017، إذ بث التلفزيون الرسمي لقطات مثيرة لعملية الإطلاق في حضور كيم جونغ أون مع مسؤولين آخرينوعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقد قمتين رسميتين مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلا أن ذلك لم يتوّج باتفاق نزع السلاح النووي.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/كوريا-الشمالية-تؤكد-إجراء-تجربة-لصاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1060431324.html

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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, إيران