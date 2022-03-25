https://arabic.sputniknews.com/20220325/نجم-المصارعة-الحرة-تريبل-إتش-يعلن-اعتزاله-بعد-جراحة-في-القلب-1060468909.html
نجم المصارعة الحرة تريبل إتش يعلن اعتزاله بعد جراحة في القلب
نجم المصارعة الحرة تريبل إتش يعلن اعتزاله بعد جراحة في القلب
أعلن نجم المصارعة الحرة الأمريكي، بول ليفيزك، الشهير بلقب "تريبل إتش"، اليوم الجمعة، اعتزاله خوض مباريات داخل الحلبة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T20:51+0000
2022-03-25T20:51+0000
2022-03-25T20:51+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
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وجاء إعلان تريبل إتش (52 عاما) خلال مقابلة أجراها مع محطة "إي إس بي إن" الرياضية الأمريكية.وصرح تريبل إتش أنه "أصيب بأزمة قلبية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد تعرضه لنوبة من التهاب رئوي فيروسي، ومر بلحظات لم يكن متأكدا فيها مما إذا كان سينجو أم لا".وقال ليفيزك، وهو يشغل أيضا نائب الرئيس التنفيذي في شركة "WWE": "لن أصارع مرة أخرى أبدا، و بادئ ذي بدء لدي جهاز تنظيم ضربات القلب في صدري، والذي كما تعلمون ربما لا يكون فكرة جيدة بالنسبة لي لكي أخوض مباريات في بث تلفزيوني مباشر".وتابع ليفيزك إن الأطباء أخبروه أن قلبه يعمل بجزء بسيط من قوته الكاملة، وأنه يعاني من قصور "سيء" في القلب.وظهر تريبل إتش لأول مرة في "WWE" عام 1995، وهو بطل العالم 14 مرة.وخاص تريبل إتش مباراته الأخيرة في حدث غير متلفز في طوكيو باليابان في 29 يونيو/ حزيران 2019، بينما كانت آخر مباراة متلفزة له في 7 يونيو من نفس العام ضد منافسه منذ فترة طويلة، راندي أورتن، في المملكة العربية السعودية.
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سبوتنيك عربي
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مجتمع, رياضة, منوعات
نجم المصارعة الحرة تريبل إتش يعلن اعتزاله بعد جراحة في القلب
أعلن نجم المصارعة الحرة الأمريكي، بول ليفيزك، الشهير بلقب "تريبل إتش"، اليوم الجمعة، اعتزاله خوض مباريات داخل الحلبة.
وجاء إعلان تريبل إتش (52 عاما) خلال مقابلة أجراها مع محطة "إي إس بي إن"
الرياضية الأمريكية.
وصرح تريبل إتش أنه "أصيب بأزمة قلبية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد تعرضه لنوبة من التهاب رئوي فيروسي، ومر بلحظات لم يكن متأكدا فيها مما إذا كان سينجو أم لا".
وقال ليفيزك، وهو يشغل أيضا نائب الرئيس التنفيذي في شركة "WWE": "لن أصارع مرة أخرى أبدا، و بادئ ذي بدء لدي جهاز تنظيم ضربات القلب في صدري، والذي كما تعلمون ربما لا يكون فكرة جيدة بالنسبة لي لكي أخوض مباريات في بث تلفزيوني مباشر".
وواصل أنه كان يعاني من التهاب رئوي فيروسي في سبتمبر، وأن زوجته، كبيرة مسؤولي العلامات التجارية في "WWE"، ستيفاني مكماهون، لاحظت أنه كان يسعل دما، وذهب إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء سوائل في رئتيه وحول قلبه.
وتابع ليفيزك إن الأطباء أخبروه أن قلبه يعمل بجزء بسيط من قوته الكاملة، وأنه يعاني من قصور "سيء" في القلب.
وظهر تريبل إتش لأول مرة في "WWE" عام 1995، وهو بطل العالم 14 مرة.
وخاص تريبل إتش مباراته الأخيرة في حدث غير متلفز في طوكيو باليابان في 29 يونيو/ حزيران 2019، بينما كانت آخر مباراة متلفزة له في 7 يونيو من نفس العام ضد منافسه منذ فترة طويلة، راندي أورتن، في المملكة العربية السعودية.