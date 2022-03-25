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https://arabic.sputniknews.com/20220325/نجم-المصارعة-الحرة-تريبل-إتش-يعلن-اعتزاله-بعد-جراحة-في-القلب-1060468909.html
نجم المصارعة الحرة تريبل إتش يعلن اعتزاله بعد جراحة في القلب
نجم المصارعة الحرة تريبل إتش يعلن اعتزاله بعد جراحة في القلب
أعلن نجم المصارعة الحرة الأمريكي، بول ليفيزك، الشهير بلقب "تريبل إتش"، اليوم الجمعة، اعتزاله ‏خوض مباريات داخل الحلبة.‏ 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T20:51+0000
2022-03-25T20:51+0000
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وجاء إعلان تريبل إتش (52 عاما) خلال مقابلة أجراها مع محطة "إي إس بي إن" الرياضية الأمريكية.وصرح تريبل إتش أنه "أصيب بأزمة قلبية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد تعرضه لنوبة من التهاب رئوي فيروسي، ومر بلحظات لم يكن متأكدا فيها مما إذا كان سينجو أم لا".وقال ليفيزك، وهو يشغل أيضا نائب الرئيس التنفيذي في شركة "WWE": "لن أصارع مرة أخرى أبدا، و بادئ ذي بدء لدي جهاز تنظيم ضربات القلب في صدري، والذي كما تعلمون ربما لا يكون فكرة جيدة بالنسبة لي لكي أخوض مباريات في بث تلفزيوني مباشر".وتابع ليفيزك إن الأطباء أخبروه أن قلبه يعمل بجزء بسيط من قوته الكاملة، وأنه يعاني من قصور "سيء" في القلب.وظهر تريبل إتش لأول مرة في "WWE" عام 1995، وهو بطل العالم 14 مرة.وخاص تريبل إتش مباراته الأخيرة في حدث غير متلفز في طوكيو باليابان في 29 يونيو/ حزيران 2019، بينما كانت آخر مباراة متلفزة له في 7 يونيو من نفس العام ضد منافسه منذ فترة طويلة، راندي أورتن، في المملكة العربية السعودية.
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مجتمع, رياضة, منوعات

نجم المصارعة الحرة تريبل إتش يعلن اعتزاله بعد جراحة في القلب

20:51 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEنجم المصارعة الحرة الأمريكي، تريبل إتش
نجم المصارعة الحرة الأمريكي، تريبل إتش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
نجم المصارعة الحرة الأمريكي، تريبل إتش
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
أعلن نجم المصارعة الحرة الأمريكي، بول ليفيزك، الشهير بلقب "تريبل إتش"، اليوم الجمعة، اعتزاله ‏خوض مباريات داخل الحلبة.‏
وجاء إعلان تريبل إتش (52 عاما) خلال مقابلة أجراها مع محطة "إي إس بي إن" الرياضية الأمريكية.
وصرح تريبل إتش أنه "أصيب بأزمة قلبية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد تعرضه لنوبة من التهاب رئوي فيروسي، ومر بلحظات لم يكن متأكدا فيها مما إذا كان سينجو أم لا".
وقال ليفيزك، وهو يشغل أيضا نائب الرئيس التنفيذي في شركة "WWE": "لن أصارع مرة أخرى أبدا، و بادئ ذي بدء لدي جهاز تنظيم ضربات القلب في صدري، والذي كما تعلمون ربما لا يكون فكرة جيدة بالنسبة لي لكي أخوض مباريات في بث تلفزيوني مباشر".
وواصل أنه كان يعاني من التهاب رئوي فيروسي في سبتمبر، وأن زوجته، كبيرة مسؤولي العلامات التجارية في "WWE"، ستيفاني مكماهون، لاحظت أنه كان يسعل دما، وذهب إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء سوائل في رئتيه وحول قلبه.
وتابع ليفيزك إن الأطباء أخبروه أن قلبه يعمل بجزء بسيط من قوته الكاملة، وأنه يعاني من قصور "سيء" في القلب.
وظهر تريبل إتش لأول مرة في "WWE" عام 1995، وهو بطل العالم 14 مرة.
وخاص تريبل إتش مباراته الأخيرة في حدث غير متلفز في طوكيو باليابان في 29 يونيو/ حزيران 2019، بينما كانت آخر مباراة متلفزة له في 7 يونيو من نفس العام ضد منافسه منذ فترة طويلة، راندي أورتن، في المملكة العربية السعودية.
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