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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220325/نفد-صبره-مرتزق-أمريكي-يتحدث-عن-انطباعاته-حول-أوكرانيا-1060450566.html
نفد صبره... مرتزق أمريكي يتحدث عن انطباعاته حول أوكرانيا
نفد صبره... مرتزق أمريكي يتحدث عن انطباعاته حول أوكرانيا
كشف مرتزق أمريكي الأسباب وراء قرار رحيله من أوكرانيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:31+0000
2022-03-25T12:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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وكان هيو لي، وهو عسكري محترف، قد ذهب إلى أوكرانيا بسبب اعتقاده بأنه لن يستطيع أن يعيش إذا لم يساعد الأوكرانيين. ومن ثم تطوع هيو لي للقتال كمسلح لدى الجيش الأوكراني.والأغلب ظنا أن هيو لي توهم مثله في ذلك مثل غيره من المرتزقة الأجانب أنه سيستمتع بالرحلة إلى أوكرانيا حيث يمد يد العون إلى الأوكرانيين ويحصل منهم على ما يملأ حياته بالمتعة. ولكن توقعاته تبددت وأوهامه تلاشت عندما وجد نفسه في معسكر المرتزقة بمقاطعة لفوف في غرب أوكرانيا، فبدلا من الترحيب المتوقع لقي هناك قصفا صاروخيا دمر معسكر المرتزقة. ونجا هيو لي من القصف الصاروخي الذي أودى بحياة الكثيرين من زملائه. ولكنه لم يتمكن من مواصلة رحلته بسبب سوء تنظيم فيلق المتطوعين في أوكرانيا.وكشف هيو لي لصحيفة "تاسك اند بوربوز" أن المنتسبين إلى فيلق المتطوعين يرفضون الانضباط العسكري ويقضون أياما كاملة في تعاطي المنشطات والمخدرات التي يتم تهريبها إلى منطقة القتال.وأخيرا صدر له تكليف بإجلاء جثمان المرتزق الجورجي. وكانت رحلة العذاب هذه التي استغرقت 13 ساعة، النقطة التي جعلت الكيل يطفح، فقرر المتطوع الأمريكي الرحيل من أوكرانيا.
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رصد عسكري, العالم

نفد صبره... مرتزق أمريكي يتحدث عن انطباعاته حول أوكرانيا

12:31 GMT 25.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
كشف مرتزق أمريكي الأسباب وراء قرار رحيله من أوكرانيا.
وكان هيو لي، وهو عسكري محترف، قد ذهب إلى أوكرانيا بسبب اعتقاده بأنه لن يستطيع أن يعيش إذا لم يساعد الأوكرانيين. ومن ثم تطوع هيو لي للقتال كمسلح لدى الجيش الأوكراني.
والأغلب ظنا أن هيو لي توهم مثله في ذلك مثل غيره من المرتزقة الأجانب أنه سيستمتع بالرحلة إلى أوكرانيا حيث يمد يد العون إلى الأوكرانيين ويحصل منهم على ما يملأ حياته بالمتعة. ولكن توقعاته تبددت وأوهامه تلاشت عندما وجد نفسه في معسكر المرتزقة بمقاطعة لفوف في غرب أوكرانيا، فبدلا من الترحيب المتوقع لقي هناك قصفا صاروخيا دمر معسكر المرتزقة. ونجا هيو لي من القصف الصاروخي الذي أودى بحياة الكثيرين من زملائه. ولكنه لم يتمكن من مواصلة رحلته بسبب سوء تنظيم فيلق المتطوعين في أوكرانيا.
وكشف هيو لي لصحيفة "تاسك اند بوربوز" أن المنتسبين إلى فيلق المتطوعين يرفضون الانضباط العسكري ويقضون أياما كاملة في تعاطي المنشطات والمخدرات التي يتم تهريبها إلى منطقة القتال.
وأخيرا صدر له تكليف بإجلاء جثمان المرتزق الجورجي. وكانت رحلة العذاب هذه التي استغرقت 13 ساعة، النقطة التي جعلت الكيل يطفح، فقرر المتطوع الأمريكي الرحيل من أوكرانيا.
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Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:19 GMT
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