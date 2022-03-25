https://arabic.sputniknews.com/20220325/نقل-الفنان-المصري-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-إلى-العناية-المركزة-1060461362.html
نقل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة إلى العناية المركزة
نقل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة إلى العناية المركزة
نقل الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، أمس الخميس، إلى غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:07+0000
2022-03-25T16:07+0000
2022-03-25T16:07+0000
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ودخل أبو زهرة مستشفى في حي الدقي بمحافظة الجيزة المصرية، وكان برفقته ابنته، وعضو نقابة الممثلين المصريين، والمسؤولة عن الملف الطبي، الفنانة نهال عنبر، بحسب "سبوتنيك".وكان عبد الرحمن أبو زهرة (88 عاما) احتفل قبل أسبوعين بحفل زفاف حفيدته، سارة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات له وهو يرقص معها في الحفل.وأصيب عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس "كورونا" المستجد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وظل بسببه راقدا في مستشفى العزل لمدة أسبوع حتى تم شفائه.وكشفت ابنته وقتها أنه تلقى 3 جرعات من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، وهو ما يمنح أملا كبيرا لدى الأطباء في شفائه، بحسب قولها.وبعد خروجه من المستشفى، تلقى عبد الرحمن أبو زهرة اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لكي يطمئن على صحته.وكتب أحمد نجل الفنان المصري عبر حسابه على "فيسبوك": "تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللمسة الانسانية واللفتة الجميلة باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان علي الوالد وعلي صحته والتحدث اليه مما كان له أكبر الأثر الإيجابي علي معنوياته".ويعد عبد الرحمن أبو زهرة من أشهر ممثلي المسرح والتلفزيون في مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أدواره الفنية تاجر الخردة "إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة نور الشريف، وعرض في تسعينيات القرن الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/عبد-الرحمن-أبو-زهرة-يغادر-المستشفى-بعد-أسبوع-من-الإصابة-بكورونا-صورة-1056242241.html
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات
نقل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة إلى العناية المركزة
نقل الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، أمس الخميس، إلى غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة.
ودخل أبو زهرة مستشفى في حي الدقي بمحافظة الجيزة المصرية، وكان برفقته ابنته، وعضو نقابة الممثلين المصريين، والمسؤولة عن الملف الطبي، الفنانة نهال عنبر، بحسب "سبوتنيك
".
وكان عبد الرحمن أبو زهرة (88 عاما) احتفل قبل أسبوعين بحفل زفاف حفيدته، سارة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات له وهو يرقص معها في الحفل.
وأصيب عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس "كورونا" المستجد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وظل بسببه راقدا في مستشفى العزل لمدة أسبوع حتى تم شفائه.
وكشفت ابنته وقتها أنه تلقى 3 جرعات من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، وهو ما يمنح أملا كبيرا لدى الأطباء في شفائه، بحسب قولها.
وبعد خروجه من المستشفى، تلقى عبد الرحمن أبو زهرة اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لكي يطمئن على صحته.
وكتب أحمد نجل الفنان المصري عبر حسابه على "فيسبوك": "تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللمسة الانسانية واللفتة الجميلة باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان علي الوالد وعلي صحته والتحدث اليه مما كان له أكبر الأثر الإيجابي علي معنوياته".
ويعد عبد الرحمن أبو زهرة من أشهر ممثلي المسرح والتلفزيون في مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أدواره الفنية تاجر الخردة "إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة نور الشريف، وعرض في تسعينيات القرن الماضي.