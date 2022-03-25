https://arabic.sputniknews.com/20220325/هدف-مباراة-مصر-والسنغال-في-تصفيات-كأس-العالم-فيديو-1060469891.html
هدف مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم... فيديو
هدف مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم... فيديو
فاز المنتخب المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعته على استاد القاهرة مساء اليوم الجمعة، مع نظيره السنغالي في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T21:48+0000
2022-03-25T21:48+0000
2022-03-25T21:48+0000
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وأهدى مدافع أسود التيرانجا ساليو سيسيه هدفا للفراعنة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، مسجلا في مرمى فريقه بالخطأ، بعدما ارتدت كرة محمد صلاح في العارضة وارتطمت بقدمه لتسكن شباك ميندى حارس السنغال.وغادر محمد عبد المنعم المباراة بعد إصابته في أنفه إثر تدخل قوي مع ساديو مانيه في الدقيقة 16 ونزول ياسر إبراهيم بدلا منه.وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة في الأنف بعد تدخل مع ساديو ماني في الدقيقة 16 ليغادر الملعب بعد نزيف كثيف، وبعد عودته للملعب غادر مجددا لشعوره بآلام الإصابة ليحل بدلا منه ياسر إبراهيم.وكاد الفراعنة أن يحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 24 من كرة عرضية من عمر جابر حولها مصطفى محمد برأسية سهلة إلى أحضان الحارس إدوارد ميندي.وفي الدقيقة 36 كان ساديو ماني على وشك إحراز هدف التعادل بتسديدة صاروخية تجاه عرين الحارس المصري محمد الشناوي إلا أنها ذهب بعيدا عن المرمى.وفي الدقيقة 41 أهدر الونش فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني بتسديدة علت عارضة ميندي.وفرض المنتخب السنغالي سيطرته بشكل كبير على المباراة في الشوط الثاني، وتراجع المنتخب المصري إلى نصف ملعبه وتمكن دفاعه من إحباط هجمات خطيرة كادت أن تترجم عدة مرات إلى أهداف.وتحدد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء موعدا لمباراة العودة والتي تقرر لها على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.
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بطولة كأس العالم 2022, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة
هدف مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم... فيديو
فاز المنتخب المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعته على استاد القاهرة مساء اليوم الجمعة، مع نظيره السنغالي في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وأهدى مدافع أسود التيرانجا ساليو سيسيه هدفا للفراعنة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، مسجلا في مرمى فريقه بالخطأ، بعدما ارتدت كرة محمد صلاح في العارضة وارتطمت بقدمه لتسكن شباك ميندى حارس السنغال.
وغادر محمد عبد المنعم المباراة بعد إصابته في أنفه إثر تدخل قوي مع ساديو مانيه في الدقيقة 16 ونزول ياسر إبراهيم بدلا منه.
وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة في الأنف بعد تدخل مع ساديو ماني في الدقيقة 16 ليغادر الملعب بعد نزيف كثيف، وبعد عودته للملعب غادر مجددا لشعوره بآلام الإصابة ليحل بدلا منه ياسر إبراهيم.
وكاد الفراعنة أن يحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 24 من كرة عرضية من عمر جابر حولها مصطفى محمد برأسية سهلة إلى أحضان الحارس إدوارد ميندي.
وفي الدقيقة 36 كان ساديو ماني على وشك إحراز هدف التعادل بتسديدة صاروخية تجاه عرين الحارس المصري محمد الشناوي إلا أنها ذهب بعيدا عن المرمى.
وفي الدقيقة 41 أهدر الونش فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني بتسديدة علت عارضة ميندي.
وفرض المنتخب السنغالي سيطرته بشكل كبير على المباراة في الشوط الثاني، وتراجع المنتخب المصري إلى نصف ملعبه وتمكن دفاعه من إحباط هجمات خطيرة كادت أن تترجم عدة مرات إلى أهداف.
وتحدد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء موعدا لمباراة العودة والتي تقرر لها على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.