https://arabic.sputniknews.com/20220325/هل-سيتم-إعادة-انتخابات-مجالس-المحافظات-والبلديات-وأمانة-عمان-في-الأردن-1060434505.html
هل سيتم إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في الأردن؟
هل سيتم إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في الأردن؟
انتشرت في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، منشورات تدعي إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في دوائر محددة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:06+0000
2022-03-25T07:06+0000
2022-03-25T07:06+0000
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العالم العربي
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وحسبما أفادت وكالة "عمون"، قالت الهيئة المستقلة للانتخابات، إن هذه المنشورات "مفبركة".وأكدت الهيئة أنه لا صحة لهذه المنشورات ولم تصدر عنها.وأضافت أن الهيئة نشرت أمس الخميس النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان في الجريدة الرسمية.كما أشارت إلى أنها ستحيل المنشورات المفبركة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق من مصدرها واتخاذ الإجراء القانوني ضده.ويقسم الأردن إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.وقد حلت الحكومة المجالس المحلية في مارس/ آذار 2021 بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي 4 سنوات، تمهيدا للانتخابات.وتعد هذه المجالس خدمية، ليس لها دور تشريعي أو رقابي سياسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/نحو-5-نسبة-التصويت-في-انتخابات-الأردن-بعد-أكثر-من-3-ساعات-على-بدء-الاقتراع-1060292438.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
هل سيتم إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في الأردن؟
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انتشرت في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، منشورات تدعي إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في دوائر محددة.
وحسبما أفادت وكالة "عمون
"، قالت الهيئة المستقلة للانتخابات، إن هذه المنشورات "مفبركة".
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لهذه المنشورات ولم تصدر عنها.
وأضافت أن الهيئة نشرت أمس الخميس النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان في الجريدة الرسمية.
كما أشارت إلى أنها ستحيل المنشورات المفبركة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق من مصدرها واتخاذ الإجراء القانوني ضده.
ويقسم الأردن
إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.
وقد حلت الحكومة المجالس المحلية في مارس/ آذار 2021 بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي 4 سنوات، تمهيدا للانتخابات.
وتعد هذه المجالس خدمية، ليس لها دور تشريعي أو رقابي سياسي.