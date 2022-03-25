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هل سيتم إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في الأردن؟
هل سيتم إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في الأردن؟
انتشرت في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، منشورات تدعي إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في دوائر محددة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:06+0000
2022-03-25T07:06+0000
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وحسبما أفادت وكالة "عمون"، قالت الهيئة المستقلة للانتخابات، إن هذه المنشورات "مفبركة".وأكدت الهيئة أنه لا صحة لهذه المنشورات ولم تصدر عنها.وأضافت أن الهيئة نشرت أمس الخميس النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان في الجريدة الرسمية.كما أشارت إلى أنها ستحيل المنشورات المفبركة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق من مصدرها واتخاذ الإجراء القانوني ضده.ويقسم الأردن إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.وقد حلت الحكومة المجالس المحلية في مارس/ آذار 2021 بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي 4 سنوات، تمهيدا للانتخابات.وتعد هذه المجالس خدمية، ليس لها دور تشريعي أو رقابي سياسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/نحو-5-نسبة-التصويت-في-انتخابات-الأردن-بعد-أكثر-من-3-ساعات-على-بدء-الاقتراع-1060292438.html
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أخبار الأردن, العالم العربي

هل سيتم إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في الأردن؟

07:06 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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انتشرت في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، منشورات تدعي إعادة انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان في دوائر محددة.
وحسبما أفادت وكالة "عمون"، قالت الهيئة المستقلة للانتخابات، إن هذه المنشورات "مفبركة".
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لهذه المنشورات ولم تصدر عنها.
انتخابات و صناديق اقتراع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
نحو 5% نسبة التصويت في انتخابات الأردن بعد أكثر من 3 ساعات على بدء الاقتراع
22 مارس, 08:24 GMT
وأضافت أن الهيئة نشرت أمس الخميس النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان في الجريدة الرسمية.

كما أشارت إلى أنها ستحيل المنشورات المفبركة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق من مصدرها واتخاذ الإجراء القانوني ضده.
ويقسم الأردن إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.
وقد حلت الحكومة المجالس المحلية في مارس/ آذار 2021 بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي 4 سنوات، تمهيدا للانتخابات.
وتعد هذه المجالس خدمية، ليس لها دور تشريعي أو رقابي سياسي.
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