https://arabic.sputniknews.com/20220325/وزارة-الصحة-الجزائرية-تؤكد-صلاحية-لقاحات-كورونا-لم-تنته-1060450668.html
وزارة الصحة الجزائرية تؤكد: صلاحية لقاحات كورونا لم تنته
وزارة الصحة الجزائرية تؤكد: صلاحية لقاحات كورونا لم تنته
أكدت وزارة الصحة الجزائرية أن صلاحية لقاحات كورونا الموجودة في مخازنها لم تنته بعد. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T12:32+0000
2022-03-25T12:32+0000
2022-03-25T12:32+0000
فيروس كورونا
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وحسب تصريحات نشرتها جريدة النهار،أكد المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، أن كل اللقاحات الموجودة لدى الجزائر ما زالت صالحة للاستخدام ولم تنته صلاحيتها.وقال المسؤول الجزائري: "الجزائر وعلى عكس عدد دول العالم لم تصل بعد لمرحلة تسجيل إنتهاء صلاحية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".وألمح المسؤول الجزائري إلى ما وصفه بـ "ضعف الإقبال على التلقيح"، مشددا على ضرورة التقيد بتدابير الوقاية.وعلل دعوته إلى ضرورة الالتزام بتلك التدابير بأن عددا من الدول الأوروبية والمجاورة، سجل منحنى تصاعدي في معدل الإصابة بفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الجزائر-تشهد-تراجعا-ملحوظا-في-إصابات-كورونا-1059433774.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
وزارة الصحة الجزائرية تؤكد: صلاحية لقاحات كورونا لم تنته
أكدت وزارة الصحة الجزائرية أن صلاحية لقاحات كورونا الموجودة في مخازنها لم تنته بعد.
وحسب تصريحات نشرتها جريدة النهار
،أكد المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، أن كل اللقاحات الموجودة لدى الجزائر ما زالت صالحة للاستخدام ولم تنته صلاحيتها.
وقال المسؤول الجزائري: "الجزائر وعلى عكس عدد دول العالم لم تصل بعد لمرحلة تسجيل
إنتهاء صلاحية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".
وأوضح أن وزارة الصحة قد "اتخذت التدابير التي من شأنها إحصاء جرعات اللقاح منتهية الصلاحية بغية أخذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات".
وألمح المسؤول الجزائري إلى ما وصفه بـ "ضعف الإقبال على التلقيح"، مشددا على ضرورة التقيد بتدابير الوقاية.
وعلل دعوته إلى ضرورة الالتزام بتلك التدابير
بأن عددا من الدول الأوروبية والمجاورة، سجل منحنى تصاعدي في معدل الإصابة بفيروس كورونا.