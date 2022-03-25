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وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة
وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
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قطر
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير خارجية بلاده، فؤاد حسين، وصل إلى الدوحة من أجل المشاركة في منتدى الدوحة في نسخته الـ20.وأوضح الصحاف أن "منتدى الدوحة يعد منصة عالمية تجمع الساسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه العالم، وتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، بالإضافة إلى صنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق".وأشار أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أنه من بين الأهداف الأخرى لمنتدى الدوحة، إثارة الحوار وإثراء المناقشات بشكل أفضل بين المشاركين المؤثرين من الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والأوساط الأكاديمية، وكذلك مراكز الفكر والقطاع الخاص.ويعقد منتدى الدوحة العشرين تحت عنوان "‏التحول إلى عصر جديد"‏، وهو من المنصات الدولية المهمة للدبلوماسية والحوار والتنوع، وهو يرسخ توجه دولة قطر نحو العمل الدولي المشترك بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-خارجية-المكسيك-يزور-3-دول-عربية-1060326842.html
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قطر, العراق, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

11:20 GMT 25.03.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
الذهاب إلى بنك الصور
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير خارجية بلاده، فؤاد حسين، وصل إلى الدوحة من أجل المشاركة في منتدى الدوحة في نسخته الـ20.
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وأوضح الصحاف أن "منتدى الدوحة يعد منصة عالمية تجمع الساسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه العالم، وتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، بالإضافة إلى صنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق".
وأشار أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أنه من بين الأهداف الأخرى لمنتدى الدوحة، إثارة الحوار وإثراء المناقشات بشكل أفضل بين المشاركين المؤثرين من الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والأوساط الأكاديمية، وكذلك مراكز الفكر والقطاع الخاص.
ويعقد منتدى الدوحة العشرين تحت عنوان "‏التحول إلى عصر جديد"‏، وهو من المنصات الدولية المهمة للدبلوماسية والحوار والتنوع، وهو يرسخ توجه دولة قطر نحو العمل الدولي المشترك بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
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