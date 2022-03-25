https://arabic.sputniknews.com/20220325/وزير-الخارجية-العراقي-يصل-قطر-للمشاركة-في-منتدى-الدوحة-1060447213.html
وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة
وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:20+0000
2022-03-25T11:20+0000
2022-03-25T11:20+0000
قطر
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير خارجية بلاده، فؤاد حسين، وصل إلى الدوحة من أجل المشاركة في منتدى الدوحة في نسخته الـ20.وأوضح الصحاف أن "منتدى الدوحة يعد منصة عالمية تجمع الساسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه العالم، وتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، بالإضافة إلى صنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق".وأشار أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أنه من بين الأهداف الأخرى لمنتدى الدوحة، إثارة الحوار وإثراء المناقشات بشكل أفضل بين المشاركين المؤثرين من الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والأوساط الأكاديمية، وكذلك مراكز الفكر والقطاع الخاص.ويعقد منتدى الدوحة العشرين تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد"، وهو من المنصات الدولية المهمة للدبلوماسية والحوار والتنوع، وهو يرسخ توجه دولة قطر نحو العمل الدولي المشترك بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-خارجية-المكسيك-يزور-3-دول-عربية-1060326842.html
قطر
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8eb783be5755d152f61297974453b082.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, العراق, العالم العربي
وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)
، مساء اليوم الجمعة، عن المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير خارجية بلاده، فؤاد حسين، وصل إلى الدوحة من أجل المشاركة في منتدى الدوحة في نسخته الـ20.
وأوضح الصحاف أن "منتدى الدوحة يعد منصة عالمية تجمع الساسة لمناقشة التحديات الملحة
التي تواجه العالم، وتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، بالإضافة إلى صنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق".
وأشار أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أنه من بين الأهداف الأخرى لمنتدى الدوحة، إثارة الحوار وإثراء المناقشات بشكل أفضل بين المشاركين المؤثرين من الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والأوساط الأكاديمية، وكذلك مراكز الفكر والقطاع الخاص.
ويعقد منتدى الدوحة العشرين تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد"، وهو من المنصات الدولية المهمة للدبلوماسية والحوار والتنوع، وهو يرسخ توجه دولة قطر نحو العمل الدولي المشترك بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.