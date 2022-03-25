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https://arabic.sputniknews.com/20220325/وفاة-الفنان-المصري-أحمد-حلاوة-1060454570.html
وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة
وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة
توفي الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عاما. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:29+0000
2022-03-25T13:36+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة.ونشر درويش صورتين للفنان الراحل معلقا عليها "الملك والدوام لله.. الفنان أحمد حلاوة في ذمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أكد خبر الوفاة، وقال "إنه لم تحدد حتى الآن موعد الجنازة".وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل، أكدت أمس أن والدها يتواجد على جهاز تنفس صناعي بالمستشفى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة.
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أخبار الفنانين في مصر

وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة

13:29 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 25.03.2022)
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
توفي الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عاما.
وأعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة.
ونشر درويش صورتين للفنان الراحل معلقا عليها "الملك والدوام لله.. الفنان أحمد حلاوة في ذمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أكد خبر الوفاة، وقال "إنه لم تحدد حتى الآن موعد الجنازة".
وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل، أكدت أمس أن والدها يتواجد على جهاز تنفس صناعي بالمستشفى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة.
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