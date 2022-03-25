https://arabic.sputniknews.com/20220325/-نصف-مليون-درهم-غرامة-لمن-يلتقط-هذه-الصور-في-الإمارات-1060452752.html

نصف مليون درهم غرامة لمن يلتقط هذه الصور في الإمارات

نصف مليون درهم غرامة لمن يلتقط هذه الصور في الإمارات

حدد القانون الإماراتي عقوبة تتضمن الحبس ستة أشهر، وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم، لمن يقومون بالتقاط صور لضحايا الحوادث. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T13:10+0000

2022-03-25T13:10+0000

2022-03-25T13:10+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

تصوير

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وحسب موقع الإمارات اليوم فإن "تصوير ضحايا حوادث الطرق، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعدها القانون الإماراتي جريمة انتهاك حرمة حياة الغير، تصل عقوبتها إلى الحبس ستة أشهر وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم".ونقل الموقع عن الخبير القانوني يوسف الشريف تأكيده أن "المادة (44) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية في البند الرابع منه، يقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأفراد، من غير رضا، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق، ومن ذلك التقاط صور المصابين أو ضحايا الحوادث أو الكوارث أو نقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن".وعلى المستوى العملي ألمح الخبير القانوني أن إحدى علل التغليظ كون "الوقوف لتصوير الضحايا، يعرقل وصول سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، ويصعّب مهمتهم في إنقاذ المصابين".

https://arabic.sputniknews.com/20220305/الإمارات-تفرض-عقوبات-حادة-ضد-من-يتنكر-في-زي-امرأة-1059491268.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, تصوير