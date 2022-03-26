https://arabic.sputniknews.com/20220326/أردوغان-يتوقع-زيارة-قريبة-لبينيت-إلى-تركيا-1060491302.html
أردوغان يتوقع زيارة قريبة لبينيت إلى تركيا
أردوغان يتوقع زيارة قريبة لبينيت إلى تركيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البلاد في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى استعادة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T13:38+0000
2022-03-26T13:38+0000
2022-03-26T13:38+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
نفتالي بينيت
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/76/1043667699_0:124:3198:1923_1920x0_80_0_0_1de9db327c63ae87ae4e85e920f5a3c9.jpg
وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة جوية من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت مطروحة على جدول الأعمال أيضا".وقام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ برحلة إلى أنقرة في أوائل مارس/ آذار، ليصبح أول رئيس لدولة إسرائيل يزور تركيا منذ ما يقرب من عقدين، ووصلت العلاقات بين البلدين إلى الحضيض في عام 2010، عندما حاولت السفن التركية اختراق الحصار الإسرائيلي لغزة، مما أدى إلى اشتباك مع القوات الإسرائيلية.وقال أردوغان إن "زيارة بينيت يمكن أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات الإسرائيلية التركية، وتساعدهما على إحراز تقدم بخصوص القضية الفلسطينية.وأشار أردوغان إلى أن عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط يمكن أن تصبح من الأولويات.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/76/1043667699_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_f4022a722d459f6b9b5edf821b0e201e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, نفتالي بينيت, إسرائيل
أردوغان يتوقع زيارة قريبة لبينيت إلى تركيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البلاد في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى استعادة علاقتهما".
وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة جوية من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت مطروحة على جدول الأعمال أيضا".
وقام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ برحلة إلى أنقرة في أوائل مارس/ آذار، ليصبح أول رئيس لدولة إسرائيل يزور تركيا منذ ما يقرب من عقدين، ووصلت العلاقات بين البلدين إلى الحضيض في عام 2010، عندما حاولت السفن التركية اختراق الحصار الإسرائيلي لغزة، مما أدى إلى اشتباك مع القوات الإسرائيلية.
وقال أردوغان
إن "زيارة بينيت يمكن أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات الإسرائيلية التركية، وتساعدهما على إحراز تقدم بخصوص القضية الفلسطينية.
وأشار أردوغان إلى أن عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط يمكن أن تصبح من الأولويات.