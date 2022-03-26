https://arabic.sputniknews.com/20220326/أمير-قطر-العالم-وصل-إلى-مرحلة-تتطلب-مراجعات-جذرية-قبل-أن-يفقد-توزانه-1060475030.html

أمير قطر: العالم وصل إلى مرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن يفقد توزانه

أمير قطر: العالم وصل إلى مرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن يفقد توزانه

قال أمير قطر تميم بن حمد، إن عالم اليوم وصل إلى مرحلة مفصلية على كافة المستويات، لافتا إلى أن هذه المرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن يصل العالم إلى حالة من... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T08:31+0000

2022-03-26T08:31+0000

2022-03-26T08:31+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

العالم العربي

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وأضاف تميم خلال كلمته في افتتاح منتدى الدوحة، اليوم السبت: "نرى تقلص في المساحات السياسية والدبلوماسية لصالح التمدد العسكري".وأوضح: "بدأت عسكرة الحلول في التنامي لتصل واحدة من أصعب ذروتها في العقود الأربعة الأخيرة في الحرب الأوكرانية"، حسب تعبيره.وتابع: "تكشف هذه الحرب بما لا يدع مجالا للشك عن أن المعادلات التي استقرّ عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانيـة وبعد انقضاء الحـرب الباردة- آخـذة في التـغـيّر".وأوضح أن "قطر اختارت طريق الوساطة لحل النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدا أنها تضع خبرتها في هذا المجال في خدمة السلام والاستقرار والحلول العادلة للنزاعات".واستطرد: "أود أن أذكّر بالملايين من الفلسطينيين الذين عانوا ويعانون من الاحتلال الإسرائيلي والتجاهل الدولي منذ أكثر من 7 عقود، ومثلهم كثير من الشعوب الأخرى كالشعب السوري والشعب الأفغاني الذين فشل المجتمع الدولي في أن ينصفهم".وأشار إلى أن "تهم معاداة السامية أصبحت تستخدم بشكل خاطئ وتوجه ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل ما أضر بالصراع ضد العنصرية".وتابع: "نحتاج إلى وقفة ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا مثل التي حدثت ضد التمييز العنصري".كما أكد على موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف وترويع المدنيين والاعتداء على سيادة الدول وكل ما من شأنه أن يشكل خرقاً للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.وتنطلق اليوم السبت، أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر يومين، تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد"، وذلك بهدف إطلاق الحوار والنقاش حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا، وتعزيز تبادل الأفكار، وصناعة السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق، بمشاركة عدد من رؤساء حكومات ووزراء عرب.

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قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي