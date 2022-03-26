https://arabic.sputniknews.com/20220326/أنصار-الله-طيران-التحالف-ينفذ-7-غارات-جوية-على-مرافق-نفطية-وميناء-في-الحديدة-1060470985.html
"أنصار الله": طيران التحالف ينفذ 7 غارات جوية على مرافق نفطية وميناء في الحديدة
"أنصار الله": طيران التحالف ينفذ 7 غارات جوية على مرافق نفطية وميناء في الحديدة
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، غارات جوية على مرافق نفطية وميناء في محافظة الحديدة غرب اليمن، غداة هجمات تبنتها جماعة "أنصار الله"... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T02:13+0000
2022-03-26T02:13+0000
2022-03-26T02:13+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت جماعة "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان السعودي الأمريكي (في إشارة إلى التحالف العربي) شن 3 غارات استهدفت منشآت النفط في الحديدة".أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".ونقلت قناة "العربية" عن التحالف بيانا أوضح فيه قائلا "مارسنا أعلى درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية"وأضاف البيان: "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
"أنصار الله": طيران التحالف ينفذ 7 غارات جوية على مرافق نفطية وميناء في الحديدة
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، غارات جوية على مرافق نفطية وميناء في محافظة الحديدة غرب اليمن، غداة هجمات تبنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على منشآت لشركة أرامكو النفطية في المملكة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت جماعة "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن "طيران العدوان السعودي الأمريكي (في إشارة إلى التحالف العربي) شن 3 غارات استهدفت منشآت النفط في الحديدة".
وأضافت الجماعة أن "طيران العدوان استهدف بـ 3 غارات جوية مؤسسة الكهرباء في الحديدة، وشن غارة على ميناء الصَليف (شمال غربي مدينة الحديدة)".
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
ونقلت قناة "العربية" عن التحالف بيانا أوضح فيه قائلا "مارسنا أعلى درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية"
وأضاف البيان: "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن