https://arabic.sputniknews.com/20220326/إثيوبيا-تعيد-مواطنيها-من-السعودية-الثلاثاء-المقبل-1060486788.html
إثيوبيا تعيد مواطنيها من السعودية الثلاثاء المقبل
إثيوبيا تعيد مواطنيها من السعودية الثلاثاء المقبل
أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ عملية إعادة مواطنيها من المملكة العرية السعودية بداية من الثلاثاء المقبل. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:14+0000
2022-03-26T12:14+0000
2022-03-26T12:14+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار السعودية اليوم
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وحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الجمعة، أكدت أن مواطنيها الذين يعانون ظروفا صعبة في المملكة العربية السعودية ستتم إعادتهم ابتداء من الثلاثاء المقبل، حسب وسائل إعلام محليةوقال البيان: "إن الاستعدادات التي كان يتم العمل عليها حتى الآن لإعادة الإثيوبيين الذين يعيشون في أوضاع صعبة قد اكتملت".جدير بالذكر أن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفًا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية، وفقا للحكومة الإثيوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/إثيوبيا-تعيد-100-ألف-مواطن-من-السعودية-1060062130.html
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أخبار إثيوبيا, أخبار السعودية اليوم
إثيوبيا تعيد مواطنيها من السعودية الثلاثاء المقبل
أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ عملية إعادة مواطنيها من المملكة العرية السعودية بداية من الثلاثاء المقبل.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الجمعة، أكدت أن مواطنيها الذين يعانون ظروفا صعبة في المملكة العربية السعودية ستتم إعادتهم ابتداء من الثلاثاء المقبل، حسب وسائل إعلام
محلية
وقال البيان: "إن الاستعدادات التي كان يتم العمل عليها حتى الآن لإعادة الإثيوبيين الذين يعيشون في أوضاع صعبة قد اكتملت".
وأوضح أن "لجنة وطنية تم تشكيلها للعمل بهذه المسألة بمساعدة 16 مؤسسة أخرى في البلاد"، لافتة إلى أن "الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن".
جدير بالذكر أن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية
، منهم 450 ألفًا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية، وفقا للحكومة الإثيوبية.