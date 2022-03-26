https://arabic.sputniknews.com/20220326/إزاحة-الستار-عن-أرفع-ساعة-يد-ميكانيكية-في-العالم-صور-1060492874.html
إزاحة الستار عن أرفع ساعة يد ميكانيكية في العالم... صور
إزاحة الستار عن أرفع ساعة يد ميكانيكية في العالم... صور
أزاحت شركة عالمية تشتهر في مجال المجوهرات والاكسسوارات الفاخرة الستار عن أرفع ساعة يد في العالم. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:22+0000
2022-03-26T14:22+0000
2022-03-26T14:22+0000
مجتمع
منوعات
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يبلغ سمك الساعة "أوكتو فينيسيمو ألترا" 0.07 بوصة (1.8 ملليمتر) فقط، ما يجعلها أنحف من قطعة 10 بنس بريطاني، التي يبلغ سمكها 1.85 ملليمتر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.كما تفوقت الساعة على نظيرتها حاملة الرقم القياسي السابق، وهي ساعة "ألتيبلانو ألتيميت"، التي يبلغ سمكها 0.078 بوصة (2 ملليمتر).والساعة الفاخرة مصنوعة من التيتانيوم المصقول بالرمل، في حين أن جزئها الخلفي مصنوع من كربيد التنجستن.كما تحتوي الساعة على "رمز الاستجابة السريعة" (QR) في أعلى يسارها، الذي يتيح الاتصال بالرموز غير القابلة للاستبدل (NFT) و"ميتافيرس"، لربط العالم الميكانيكي بالعالم ذو البعد الرقمي.ويبلغ سعر أرفع ساعة يد في العالم 440 ألف دولار أمريكي، ويتوافر منها 10 قطع فقط ضمن إصدار محدود.وأمضت الشركة المصنعة للساعة ثلاث سنوات في تطويرها، وتم كشف النقاب عنها في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى العاشرة لمجموعة ساعات "أوكتو".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
إزاحة الستار عن أرفع ساعة يد ميكانيكية في العالم... صور
أزاحت شركة عالمية تشتهر في مجال المجوهرات والاكسسوارات الفاخرة الستار عن أرفع ساعة يد في العالم.
يبلغ سمك الساعة "أوكتو فينيسيمو ألترا" 0.07 بوصة (1.8 ملليمتر) فقط، ما يجعلها أنحف من قطعة 10 بنس بريطاني، التي يبلغ سمكها 1.85 ملليمتر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل"
البريطانية.
كما تفوقت الساعة على نظيرتها حاملة الرقم القياسي السابق، وهي ساعة "ألتيبلانو ألتيميت"، التي يبلغ سمكها 0.078 بوصة (2 ملليمتر).
والساعة الفاخرة مصنوعة من التيتانيوم المصقول بالرمل، في حين أن جزئها الخلفي مصنوع من كربيد التنجستن.
كما تحتوي الساعة على "رمز الاستجابة السريعة" (QR) في أعلى يسارها، الذي يتيح الاتصال بالرموز غير القابلة للاستبدل (NFT) و"ميتافيرس"، لربط العالم الميكانيكي بالعالم ذو البعد الرقمي.
ويبلغ سعر أرفع ساعة يد في العالم 440 ألف دولار أمريكي، ويتوافر منها 10 قطع فقط ضمن إصدار محدود.
وأمضت الشركة المصنعة للساعة ثلاث سنوات في تطويرها، وتم كشف النقاب عنها في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى العاشرة لمجموعة ساعات "أوكتو".