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https://arabic.sputniknews.com/20220326/إزاحة-الستار-عن-أرفع-ساعة-يد-ميكانيكية-في-العالم-صور-1060492874.html
إزاحة الستار عن أرفع ساعة يد ميكانيكية في العالم... صور
إزاحة الستار عن أرفع ساعة يد ميكانيكية في العالم... صور
أزاحت شركة عالمية تشتهر في مجال المجوهرات والاكسسوارات الفاخرة الستار عن أرفع ساعة يد في ‏العالم.‏ 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:22+0000
2022-03-26T14:22+0000
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يبلغ سمك الساعة "أوكتو فينيسيمو ألترا" 0.07 بوصة (1.8 ملليمتر) فقط، ما يجعلها أنحف من قطعة 10 بنس بريطاني، التي يبلغ سمكها 1.85 ملليمتر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.كما تفوقت الساعة على نظيرتها حاملة الرقم القياسي السابق، وهي ساعة "ألتيبلانو ألتيميت"، التي يبلغ سمكها 0.078 بوصة (2 ملليمتر).والساعة الفاخرة مصنوعة من التيتانيوم المصقول بالرمل، في حين أن جزئها الخلفي مصنوع من كربيد التنجستن.كما تحتوي الساعة على "رمز الاستجابة السريعة" (QR) في أعلى يسارها، الذي يتيح الاتصال بالرموز غير القابلة للاستبدل (NFT) و"ميتافيرس"، لربط العالم الميكانيكي بالعالم ذو البعد الرقمي.ويبلغ سعر أرفع ساعة يد في العالم 440 ألف دولار أمريكي، ويتوافر منها 10 قطع فقط ضمن إصدار محدود.وأمضت الشركة المصنعة للساعة ثلاث سنوات في تطويرها، وتم كشف النقاب عنها في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى العاشرة لمجموعة ساعات "أوكتو".
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مجتمع, منوعات

إزاحة الستار عن أرفع ساعة يد ميكانيكية في العالم... صور

14:22 GMT 26.03.2022
© Photo / Christie's Images LTD. 2016جيمس، جيمس بوند: فعالية خيرية لممتلكات محبوب العالم
جيمس، جيمس بوند: فعالية خيرية لممتلكات محبوب العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
جيمس، جيمس بوند: فعالية خيرية لممتلكات محبوب العالم
© Photo / Christie's Images LTD. 2016
أزاحت شركة عالمية تشتهر في مجال المجوهرات والاكسسوارات الفاخرة الستار عن أرفع ساعة يد في ‏العالم.‏
يبلغ سمك الساعة "أوكتو فينيسيمو ألترا" 0.07 بوصة (1.8 ملليمتر) فقط، ما يجعلها أنحف من قطعة 10 بنس بريطاني، التي يبلغ سمكها 1.85 ملليمتر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كما تفوقت الساعة على نظيرتها حاملة الرقم القياسي السابق، وهي ساعة "ألتيبلانو ألتيميت"، التي يبلغ سمكها 0.078 بوصة (2 ملليمتر).
والساعة الفاخرة مصنوعة من التيتانيوم المصقول بالرمل، في حين أن جزئها الخلفي مصنوع من كربيد التنجستن.
كما تحتوي الساعة على "رمز الاستجابة السريعة" (QR) في أعلى يسارها، الذي يتيح الاتصال بالرموز غير القابلة للاستبدل (NFT) و"ميتافيرس"، لربط العالم الميكانيكي بالعالم ذو البعد الرقمي.
ويبلغ سعر أرفع ساعة يد في العالم 440 ألف دولار أمريكي، ويتوافر منها 10 قطع فقط ضمن إصدار محدود.
وأمضت الشركة المصنعة للساعة ثلاث سنوات في تطويرها، وتم كشف النقاب عنها في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى العاشرة لمجموعة ساعات "أوكتو".
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