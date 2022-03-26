https://arabic.sputniknews.com/20220326/إعلام-السعودية-تسيطر-على-حريق-الخزان-الأول-لمنشأة-أرامكو-في-مدينة-جدة-1060485855.html
إعلام: السعودية تسيطر على حريق الخزان الأول لمنشأة أرامكو في مدينة جدة
إعلام: السعودية تسيطر على حريق الخزان الأول لمنشأة أرامكو في مدينة جدة
أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، السيطرة على حريق الخزان الأول الذي نشب في منشأة تابعة لأرامكو في جدة في السعودية، بعد استهدافها من قبل جماعة "أنصار... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:45+0000
2022-03-26T11:45+0000
2022-03-26T11:45+0000
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ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مراسلها، قوله إنه "تمت السيطرة على حريق الخزان الأول ويتم العمل لإخماد حريق الخزان الثاني بجدة".ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
إعلام: السعودية تسيطر على حريق الخزان الأول لمنشأة أرامكو في مدينة جدة
أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، السيطرة على حريق الخزان الأول الذي نشب في منشأة تابعة لأرامكو في جدة في السعودية، بعد استهدافها من قبل جماعة "أنصار الله" أمس.
ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مراسلها، قوله إنه "تمت السيطرة على حريق الخزان الأول ويتم العمل لإخماد حريق الخزان الثاني بجدة".
ونفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى"، مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"
تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.