https://arabic.sputniknews.com/20220326/إعلام-صيني-يتحدث-عن-سبع-خطايا-للولايات-المتحدة-في-الوضع-في-أوكرانيا-1060471705.html
إعلام صيني يتحدث عن سبع "خطايا" ارتكبتها الولايات المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا
إعلام صيني يتحدث عن سبع "خطايا" ارتكبتها الولايات المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا
تتظاهر الولايات المتحدة بأنها "قوى الخير"، ولكن في الوضع في أوكرانيا وحدها، ارتكبت سبع "خطايا"، حسبما كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T04:57+0000
2022-03-26T04:57+0000
2022-03-26T05:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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يعتقد كاتب المقال أن واشنطن لا تزال ملتزمة بعقلية الحرب الباردة، التي تؤدي إلى تفاقم الانقسام العالمي.وأكد الكاتب أن تصرفات البيت الأبيض تثير استياء اللاعبين الجيوسياسيين وهذا يقوض السلام على هذا الكوكب. وبوجه خاص، عاتب الولايات المتحدة على محاولتها "تعليق" أوروبا بنفسها.وكتب: "مصالح أوكرانيا وأوروبا لا تعني شيئًا. يجب قطع العلاقات بين أوروبا وروسيا. وبعد ذلك لن يكون لدى أوروبا من تلجأ إليه باستثناء حليفها الأمريكي".ويتابع: "لعبت الولايات المتحدة دورها في الحروب والفوضى في أجزاء كثيرة من العالم بتصوير نفسها على أنها "المدافعة" عن حقوق الإنسان. في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا، تسببت "القيم العالمية" في الارتباك والمصاعب. لن تتوقف الولايات المتحدة عن تأجيج ألسنة اللهب في الأزمة الأوكرانية. لقد دربوا وسلحوا الجيش الأوكراني قبل الأزمة. وقدموا إمدادات أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا وقادوا حملة الضغط على روسيا منذ بداية الحرب".يعتقد مؤلف المنشور أيضًا أن واشنطن تستخدم النزاعات العسكرية للفت الانتباه عن المشاكل الداخلية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
إعلام صيني يتحدث عن سبع "خطايا" ارتكبتها الولايات المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا
04:57 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 05:17 GMT 26.03.2022)
تتظاهر الولايات المتحدة بأنها "قوى الخير"، ولكن في الوضع في أوكرانيا وحدها، ارتكبت سبع "خطايا"، حسبما كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
يعتقد كاتب المقال أن واشنطن لا تزال ملتزمة بعقلية الحرب الباردة، التي تؤدي إلى تفاقم الانقسام العالمي.
وقال: "كانت هناك خمسة توسعات للناتو باتجاه الشرق. بالنظر إلى كيفية تعدي الحلف على الفضاء الأمني خطوة بخطوة، فإن روسيا، مثل أي دولة أخرى، لم تستطع إلا أن تخشى أن يتم محاصرتها. وبهذا المعنى، فإن الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو مثال محزن على الكيفية التي أدت بها عقلية الحرب الباردة إلى تفشي المرض في القارة الأوروبية".
وأكد الكاتب أن تصرفات البيت الأبيض تثير استياء اللاعبين الجيوسياسيين وهذا يقوض السلام على هذا الكوكب. وبوجه خاص، عاتب الولايات المتحدة على محاولتها "تعليق" أوروبا بنفسها.
وكتب: "مصالح أوكرانيا وأوروبا لا تعني شيئًا. يجب قطع العلاقات بين أوروبا وروسيا. وبعد ذلك لن يكون لدى أوروبا من تلجأ إليه باستثناء حليفها الأمريكي".
يؤكد المقال أن الولايات المتحدة تتلاعب بالمعلومات وتطلق بيانات مزيفة حول الوضع في أوكرانيا، وتحافظ على هيمنة الدولار في الأوقات الصعبة للاقتصاد العالمي، وتشارك في إنشاء مختبرات بيولوجية عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق.
ويتابع: "لعبت الولايات المتحدة دورها في الحروب والفوضى في أجزاء كثيرة من العالم
بتصوير نفسها على أنها "المدافعة" عن حقوق الإنسان. في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا، تسببت "القيم العالمية" في الارتباك والمصاعب. لن تتوقف الولايات المتحدة عن تأجيج ألسنة اللهب في الأزمة الأوكرانية. لقد دربوا وسلحوا الجيش الأوكراني قبل الأزمة. وقدموا إمدادات أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا وقادوا حملة الضغط على روسيا منذ بداية الحرب".
يعتقد مؤلف المنشور أيضًا أن واشنطن تستخدم النزاعات العسكرية للفت الانتباه عن المشاكل الداخلية.