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https://arabic.sputniknews.com/20220326/إعلام-ضباط-إسرائيليون-سابقون-يدربون-الأوكرانيين-على-خوض-معارك-ضد-الجيش-الروسي-1060475593.html
إعلام: ضباط إسرائيليون سابقون يدربون الأوكرانيين على خوض معارك ضد الجيش الروسي
إعلام: ضباط إسرائيليون سابقون يدربون الأوكرانيين على خوض معارك ضد الجيش الروسي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجموعة من ضباط إسرائيليين سابقين تقوم بتدريب مدنيين أوكرانيين في منشأة سرية غربي أوكرانيا على خوض معارك ضد الجيش الروسي. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T09:00+0000
2022-03-26T09:00+0000
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، قوله إن "القيادة السياسية العليا على دراية بالتدريب لكنها تختار غض النظر عن هذه التدريبات". وأضاف: "نحن جميعًا متحدون في دعمنا وتضامننا تجاه أوكرانيا".ومن جانبه أكد مدرب إسرائيلي يُدعى "ر": "لقد أعادت الدولة بأكملها تنظيم نفسها للحرب في فترة زمنية قصيرة للغاية".ومن جهته قال الضابط الإسرائيلي السابق المسؤول عن البرنامج، والمُعرف باسم "داني"، إن البرنامج بدأ كمهمة إنقاذ لليهود الذين تقطعت بهم السبل من المناطق التي يجري بها قتال في أوكرانيا".ووفقا للصحيفة، فإن هؤلاء المدربين لديهم تجربة قتالية كبيرة، ولديهم خبرة في مجال التدريب والقيادة العسكرية في إسرائيل، وانتقلوا إلى أوكرانيا مباشرة بعد بدء العملية الروسية، في مهمة وحيدة هي تدريب الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم.وأشارت الصحيفة إلى أن المدربين الإسرائيليين دربوا مدنيين أوكرانيين على استخدام سلاح "تافور" الإسرائيلي، من أجل المشاركة في معارك ضد جنود الجيش الروسي.ولفتت الصحيفة إلى أن المكان الذي يجري فيه التدريب "سري للغاية"، مشيرة إلى أنه "منشأة ضخمة تضم عدة مبانٍ صناعية غربي أوكرانيا".وأكدت الصحيفة أن الإسرائيليين المشاركين في برنامج التدريب يعتقدون أن العملية العسكرية الروسية لن تنتهي قريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الكرملين-الجيش-الروسي-لا-يطلق-النار-على-المدنيين-في-أوكرانيا-1060341257.html
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إعلام: ضباط إسرائيليون سابقون يدربون الأوكرانيين على خوض معارك ضد الجيش الروسي

09:00 GMT 26.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجموعة من ضباط إسرائيليين سابقين تقوم بتدريب مدنيين أوكرانيين في منشأة سرية غربي أوكرانيا على خوض معارك ضد الجيش الروسي.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، قوله إن "القيادة السياسية العليا على دراية بالتدريب لكنها تختار غض النظر عن هذه التدريبات".
وأضاف: "نحن جميعًا متحدون في دعمنا وتضامننا تجاه أوكرانيا".
ومن جانبه أكد مدرب إسرائيلي يُدعى "ر": "لقد أعادت الدولة بأكملها تنظيم نفسها للحرب في فترة زمنية قصيرة للغاية".

وأوضح المدرب أنه "لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لهم (الأوكرانيين)، أثناء البرنامج التدريبي تقيأ الكثير منهم بسبب الجهد والصدمة، يتقيئون، ويهدأون ويعودون لأنه لا يوجد خيار آخر".

ومن جهته قال الضابط الإسرائيلي السابق المسؤول عن البرنامج، والمُعرف باسم "داني"، إن البرنامج بدأ كمهمة إنقاذ لليهود الذين تقطعت بهم السبل من المناطق التي يجري بها قتال في أوكرانيا".
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ووفقا للصحيفة، فإن هؤلاء المدربين لديهم تجربة قتالية كبيرة، ولديهم خبرة في مجال التدريب والقيادة العسكرية في إسرائيل، وانتقلوا إلى أوكرانيا مباشرة بعد بدء العملية الروسية، في مهمة وحيدة هي تدريب الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدربين الإسرائيليين دربوا مدنيين أوكرانيين على استخدام سلاح "تافور" الإسرائيلي، من أجل المشاركة في معارك ضد جنود الجيش الروسي.
ولفتت الصحيفة إلى أن المكان الذي يجري فيه التدريب "سري للغاية"، مشيرة إلى أنه "منشأة ضخمة تضم عدة مبانٍ صناعية غربي أوكرانيا".
وأكدت الصحيفة أن الإسرائيليين المشاركين في برنامج التدريب يعتقدون أن العملية العسكرية الروسية لن تنتهي قريبا.
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