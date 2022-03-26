https://arabic.sputniknews.com/20220326/إعلام-واشنطن-تقدم-100-مليون-دولار-مساعدات-أمنية-مدنية-إلى-أوكرانيا-1060502476.html

إعلام: واشنطن تقدم 100 مليون دولار مساعدات أمنية مدنية إلى أوكرانيا

إعلام: واشنطن تقدم 100 مليون دولار مساعدات أمنية مدنية إلى أوكرانيا

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات أمنية مدنية إلى أوكرانيا تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T20:24+0000

2022-03-26T20:24+0000

2022-03-26T20:24+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن تعتزم تقديم مساعدات إضافية قدرها 100 مليون دولار.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هدف المساعدات هو بناء قدرات وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في حماية أمن الحدود والحفاظ على وظائف إنفاذ القانون المدني.ولفت بلينكن إلى أن تلك المساعدات الأمنية المدنية، التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستساهم في حماية البنية التحتية الحكومية الحيوية في البلاد.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات بقيمة 650 مليون دولار إلى أوكرانيا قبل الغزو الروسي بينها مساعدات عسكرية، معتبرا أن "المساعدات التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا كان لها أثر ساحق على القوات الروسية".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية