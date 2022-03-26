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إيران تؤكد حقها في الاستثمار بحقل "آرش" المشترك مع الكويت والسعودية
إيران تؤكد حقها في الاستثمار بحقل "آرش" المشترك مع الكويت والسعودية
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، حق بلاده للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T05:29+0000
2022-03-26T05:29+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة قوله إن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.وشدد زادة على أنه وفقا للضوابط والأعراف الدولية فإن الاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.ووصف زادة الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية في هذا الشأن بأنها غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران.وجدد زادة استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك ومواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة بشأن تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران تؤكد حقها في الاستثمار بحقل "آرش" المشترك مع الكويت والسعودية
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، حق بلاده للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.
ونقلت وكالة "إرنا"
عن خطيب زادة قوله إن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.
وشدد زادة على أنه وفقا للضوابط والأعراف الدولية فإن الاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.
ووصف زادة الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية في هذا الشأن بأنها غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران.
وجدد زادة استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك ومواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة بشأن تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.