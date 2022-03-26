https://arabic.sputniknews.com/20220326/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-شديد-البرودة-ليلا-1060504635.html

الأرصاد المصرية تحذر من طقس شديد البرودة ليلا

الأرصاد المصرية تحذر من طقس شديد البرودة ليلا

حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من حالة عدم الاستقرار في الطقس، مؤكدين أن جميع الأنحاء تتعرض لبرودة شديدة ليلا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

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وتوقع خبراء الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة يصاحبها نشاط للرياح خلال ساعات الليلة، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت.وتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ظواهر جوية مصاحبة للطقس تشمل تكون الشبورة المائية خاصة على الطرق المؤدية للعاصمة القاهرة.وتشير التوقعات إلى أن طقس نهار الأحد سيكون دافئا، بينما يتغير الوضع ليلا ليكون شديد البرودة على أن تكون ذروة الشبورة من 4 إلى 8 صباحا.وتوقع خبراء الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة على المناطق المختلفة في مصر نهار الأحد بين 22 إلى 30 درجة نهارا و11 إلى 15 درجة ليلا.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمم-المتحدة-تكشف-عن-خطتها-لتوسيع-أنظمة-تحذير-من-الطقس-تشمل-كل-سكان-الأرض-1060464128.html

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