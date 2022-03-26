عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-شديد-البرودة-ليلا-1060504635.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس شديد البرودة ليلا
الأرصاد المصرية تحذر من طقس شديد البرودة ليلا
حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من حالة عدم الاستقرار في الطقس، مؤكدين أن جميع الأنحاء تتعرض لبرودة شديدة ليلا. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T21:46+0000
2022-03-26T21:48+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/84/1044848497_0:84:3338:1962_1920x0_80_0_0_1bb4c144bd64befa96ce93afe014a4d8.jpg
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة يصاحبها نشاط للرياح خلال ساعات الليلة، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت.وتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ظواهر جوية مصاحبة للطقس تشمل تكون الشبورة المائية خاصة على الطرق المؤدية للعاصمة القاهرة.وتشير التوقعات إلى أن طقس نهار الأحد سيكون دافئا، بينما يتغير الوضع ليلا ليكون شديد البرودة على أن تكون ذروة الشبورة من 4 إلى 8 صباحا.وتوقع خبراء الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة على المناطق المختلفة في مصر نهار الأحد بين 22 إلى 30 درجة نهارا و11 إلى 15 درجة ليلا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمم-المتحدة-تكشف-عن-خطتها-لتوسيع-أنظمة-تحذير-من-الطقس-تشمل-كل-سكان-الأرض-1060464128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/84/1044848497_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_b33f691b9b3cd72fb1a5808031bfdfc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من طقس شديد البرودة ليلا

21:46 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 26.03.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من حالة عدم الاستقرار في الطقس، مؤكدين أن جميع الأنحاء تتعرض لبرودة شديدة ليلا.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة يصاحبها نشاط للرياح خلال ساعات الليلة، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت.
وتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ظواهر جوية مصاحبة للطقس تشمل تكون الشبورة المائية خاصة على الطرق المؤدية للعاصمة القاهرة.
متظاهرون قبل بدء مؤتمر باريس العالمي للتغير المناخي 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
الأمم المتحدة تكشف عن خطتها لتوسيع أنظمة تحذير من الطقس تشمل كل سكان الأرض
أمس, 18:05 GMT
وتشير التوقعات إلى أن طقس نهار الأحد سيكون دافئا، بينما يتغير الوضع ليلا ليكون شديد البرودة على أن تكون ذروة الشبورة من 4 إلى 8 صباحا.
وتوقع خبراء الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة على المناطق المختلفة في مصر نهار الأحد بين 22 إلى 30 درجة نهارا و11 إلى 15 درجة ليلا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала