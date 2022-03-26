https://arabic.sputniknews.com/20220326/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-خلية-متطرفة-في-مدينة-أوفا-1060485536.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل "خلية متطرفة" في مدينة أوفا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل "خلية متطرفة" في مدينة أوفا
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، 4 مواطنين روس في مدينة أوفا، بسبب تورطهم في الدعاية للإرهاب، والتحضير لهجمات مسلحة على ضباط إنفاذ القانون، حسبما... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:40+0000
2022-03-26T11:40+0000
2022-03-26T11:40+0000
روسيا
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وجاء في البيان أن "4 من المواطنين الروس اعتقلوا في مدينة أوفا متورطين في الإعداد لهجمات مسلحة على ضباط إنفاذ القانون والدعاية للفكر الإرهابي على الإنترنت".ويشار إلى أنه خلال عمليات التفتيش تم ضبط قنبلتين يدويتين من طراز "أر غي دي-5"، بالإضافة إلى عبوات حارقة بدائية الصنع من نوع مولوتوف، وكتب فكر متطرف، وأجهزة اتصال، ومحطات إذاعية، وملابس ومعدات ميدانية.وتم التأكيد أن الاحتجاز جرى في إطار القضية التي رفعتها لجنة التحقيق في بشكيريا، والتابعة للجنة التحقيق الروسية، بموجب الجزء 1 والجزء 2 من المادة 205.4 (تنظيم تجمع إرهابي والمشاركة فيه)، والجزء 2 من المادة 205.2 (الدعوات العامة للأنشطة الإرهابية).وأفاد موقع لجنة التحقيق الروسية على الإنترنت أن هناك 5 معتقلين تتراوح أعمارهم بين 36 و 62 عامًا.وأردف: "بحسب التحقيق، في الفترة من 2019 إلى 2022، عملت منظمة إرهابية على أراضي الجمهورية، وكان الغرض منها التحضير لتغيير عنيف في النظام الدستوري لروسيا".وأضاف البيان أن "المجتمع الإرهابي توزعت مهامه، وواجباته على المشاركين فيه، ووضعت أساليب التآمر وتكتيكات الهجمات".إضافة إلى ذلك، وبحسب لجنة التحقيق، وزع المعتقلون مواد عبر الإنترنت تدعو إلى "الاستيلاء على السلطة بالعنف".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقبض-على-جاسوس-أوكراني-في-موسكو-1060444730.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل "خلية متطرفة" في مدينة أوفا
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، 4 مواطنين روس في مدينة أوفا، بسبب تورطهم في الدعاية للإرهاب، والتحضير لهجمات مسلحة على ضباط إنفاذ القانون، حسبما أفاد مركز العلاقات العامة للجهاز.
وجاء في البيان أن "4 من المواطنين الروس اعتقلوا في مدينة أوفا متورطين في الإعداد لهجمات مسلحة على ضباط إنفاذ القانون والدعاية للفكر الإرهابي على الإنترنت".
ويشار إلى أنه خلال عمليات التفتيش تم ضبط قنبلتين يدويتين من طراز "أر غي دي-5"، بالإضافة إلى عبوات حارقة بدائية الصنع من نوع مولوتوف، وكتب فكر متطرف، وأجهزة اتصال، ومحطات إذاعية، وملابس ومعدات ميدانية.
وتم التأكيد أن الاحتجاز جرى في إطار القضية التي رفعتها لجنة التحقيق في بشكيريا، والتابعة للجنة التحقيق الروسية، بموجب الجزء 1 والجزء 2 من المادة 205.4 (تنظيم تجمع إرهابي والمشاركة فيه)، والجزء 2 من المادة 205.2 (الدعوات العامة للأنشطة الإرهابية).
وأفاد موقع لجنة التحقيق الروسية على الإنترنت أن هناك 5 معتقلين تتراوح أعمارهم بين 36 و 62 عامًا.
وأردف: "بحسب التحقيق، في الفترة من 2019 إلى 2022، عملت منظمة إرهابية على أراضي الجمهورية، وكان الغرض منها التحضير لتغيير عنيف في النظام الدستوري لروسيا".
وأضاف البيان
أن "المجتمع الإرهابي توزعت مهامه، وواجباته على المشاركين فيه، ووضعت أساليب التآمر وتكتيكات الهجمات".
إضافة إلى ذلك، وبحسب لجنة التحقيق، وزع المعتقلون مواد عبر الإنترنت تدعو إلى "الاستيلاء على السلطة بالعنف".