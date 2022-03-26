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الإمارات… فريق طبي يجري أول جراحة من نوعها في الخليج
الإمارات… فريق طبي يجري أول جراحة من نوعها في الخليج
أجرى فريق طبي جراحة دقيقة لتبديل مفصل إصبع الإبهام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي العملية الأولى من نوعها في منطقة الخليج. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:34+0000
2022-03-26T15:34+0000
منوعات
الصحة
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تم الكشف عنها خلال مؤتمر "التدخل الجراحي الدقيق لجراحة اليد"، الذي استضافته جامعة الشارقة الإماراتية.وشهد المؤتمر مشاركة 14 جراحا متخصصا في جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في دول الخليج، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنه أصبح من الممكن إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة بفضل التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في هذا المجال.ويقول أحد الخبراء المتخصصين في هذا المجال إن عملية تبديل مفصل الإبهام تستغرق نحو ساعة ونصف الساعة في حد أقصى، وأنه يمكن للمريض مغادرة المستشفى في اليوم نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/روبوت-يجري-أول-عمل-جراحي-دقيق-بأداء-أفضل-من-البشر-فيديو--1057375950.html
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منوعات, الصحة

الإمارات… فريق طبي يجري أول جراحة من نوعها في الخليج

15:34 GMT 26.03.2022
CC0 / pixabay.com / عملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
CC0 / pixabay.com /
أجرى فريق طبي جراحة دقيقة لتبديل مفصل إصبع الإبهام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي العملية الأولى من نوعها في منطقة الخليج.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تم الكشف عنها خلال مؤتمر "التدخل الجراحي الدقيق لجراحة اليد"، الذي استضافته جامعة الشارقة الإماراتية.
وشهد المؤتمر مشاركة 14 جراحا متخصصا في جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في دول الخليج، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنه أصبح من الممكن إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة بفضل التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في هذا المجال.
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ويقول أحد الخبراء المتخصصين في هذا المجال إن عملية تبديل مفصل الإبهام تستغرق نحو ساعة ونصف الساعة في حد أقصى، وأنه يمكن للمريض مغادرة المستشفى في اليوم نفسه.
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