https://arabic.sputniknews.com/20220326/الإمارات-وفاة-طفل-بعد-أن-سقط-في-بئر-1060487616.html
الإمارات... وفاة طفل بعد أن سقط في بئر
الإمارات... وفاة طفل بعد أن سقط في بئر
أفادت وسائل دفاع إماراتية بسقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح الأرض ما أدى إلى وفاته. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:28+0000
2022-03-26T12:28+0000
2022-03-26T12:28+0000
العالم العربي
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وبحسب "الإمارات اليوم": "ورد بلاغ إلى غرفة العمليات (بوقوع الطفل) وتحركت على الفور الفرق المختصة وباشرت مهامها في موقع الحدث بمنطقة الظاهر في العين".ووفقا للموقع المذكور، قالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبر حسابها في "إنستغرام" إن "فرق الهيئة تعاملت مساء أمس الجمعة مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح الأرض بمنطقة الظاهر في العين مما أدى الى وفاته".وتبعا للمنشور، دعت الهيئة الجمهور إلى "التأكد من ردم أية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مجتمع, منوعات
الإمارات... وفاة طفل بعد أن سقط في بئر
أفادت وسائل دفاع إماراتية بسقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح الأرض ما أدى إلى وفاته.
وبحسب "الإمارات اليوم": "ورد بلاغ
إلى غرفة العمليات (بوقوع الطفل) وتحركت على الفور الفرق المختصة وباشرت مهامها في موقع الحدث بمنطقة الظاهر في العين".
ووفقا للموقع المذكور، قالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبر حسابها في "إنستغرام" إن "فرق الهيئة تعاملت مساء أمس الجمعة مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح الأرض بمنطقة الظاهر في العين مما أدى الى وفاته".
وتبعا للمنشور، دعت الهيئة الجمهور إلى "التأكد من ردم أية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها".