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الإمارات... وفاة طفل بعد أن سقط في بئر
الإمارات... وفاة طفل بعد أن سقط في بئر
أفادت وسائل دفاع إماراتية بسقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح الأرض ما أدى إلى وفاته. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:28+0000
2022-03-26T12:28+0000
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وبحسب "الإمارات اليوم": "ورد بلاغ إلى غرفة العمليات (بوقوع الطفل) وتحركت على الفور الفرق المختصة وباشرت مهامها في موقع الحدث بمنطقة الظاهر في العين".ووفقا للموقع المذكور، قالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبر حسابها في "إنستغرام" إن "فرق الهيئة تعاملت مساء أمس الجمعة مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح الأرض بمنطقة الظاهر في العين مما أدى الى وفاته".وتبعا للمنشور، دعت الهيئة الجمهور إلى "التأكد من ردم أية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها".
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العالم العربي, مجتمع, منوعات

الإمارات... وفاة طفل بعد أن سقط في بئر

12:28 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / Karim Sahibمنظر جوي للبجع ذو العنق الأسود (Cygnus melancoryphus) وهو يسبح في بركة في واحة صحراوية في "منتجع تلال" (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020.
منظر جوي للبجع ذو العنق الأسود (Cygnus melancoryphus) وهو يسبح في بركة في واحة صحراوية في منتجع تلال (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
أفادت وسائل دفاع إماراتية بسقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح الأرض ما أدى إلى وفاته.
وبحسب "الإمارات اليوم": "ورد بلاغ إلى غرفة العمليات (بوقوع الطفل) وتحركت على الفور الفرق المختصة وباشرت مهامها في موقع الحدث بمنطقة الظاهر في العين".
ووفقا للموقع المذكور، قالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبر حسابها في "إنستغرام" إن "فرق الهيئة تعاملت مساء أمس الجمعة مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح الأرض بمنطقة الظاهر في العين مما أدى الى وفاته".
وتبعا للمنشور، دعت الهيئة الجمهور إلى "التأكد من ردم أية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها".
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