https://arabic.sputniknews.com/20220326/الاتحاد-الأوروبي-قريبون-للغاية-من-التوصل-لاتفاق-في-محادثات-إيران-النووية-1060482282.html

الاتحاد الأوروبي: قريبون للغاية من التوصل لاتفاق في محادثات إيران النووية

الاتحاد الأوروبي: قريبون للغاية من التوصل لاتفاق في محادثات إيران النووية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، قرب إيران والقوى العالمية من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء اتفاق 2015 النووي. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T10:42+0000

2022-03-26T10:42+0000

2022-03-26T10:42+0000

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار إيران

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمام منتدى الدوحة الدولي، إن "إيران والقوى العالمية قريبون للغاية من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء اتفاق 2015 النووي".ويتوجه مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بإيران إلى طهران، اليوم السبت، للاجتماع مع المفاوض الإيراني في المحادثات النووية.وأكد وزير الخارجية الإيراني، في 23 مارس/آذار الجاري، حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده "التام للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في مفاوضات فيينا".وشدد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مفاوضات فيينا"، مؤكدا أن إيران مستعدة تماما للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، ثمّن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في مفاوضات فيينا، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق.وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب مفاوضات فيينا، مؤكدين على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين ومتابعة تطور العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/إيران-تؤكد-استعدادها-التام-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جيد-وقوي-ومستدام-في-مفاوضات-فيينا-1060334924.html

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الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي