https://arabic.sputniknews.com/20220326/البرلمان-اللبناني-يناقش-مشروع-قانون-لتقييد-تحركات-رؤوس-الأموال-1060501513.html
البرلمان اللبناني يناقش مشروع قانون "لتقييد تحركات رؤوس الأموال"
البرلمان اللبناني يناقش مشروع قانون "لتقييد تحركات رؤوس الأموال"
نقلت وكالة "رويترز" عن نائبين لبنانيين أن "مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في لجان نيابية يوم الاثنين القادم". 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T19:05+0000
2022-03-26T19:05+0000
2022-03-26T19:12+0000
لبنان
اقتصاد
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وأضاف المصدر أن: "مشروع القانون سيطرح للتصويت يوم الثلاثاء القادم في حال الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة".وذكر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي، اليوم السبت، أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون".وأضاف البيان أن "المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء".وقال الشامي لرويترز إن "ملاحظات صندوق النقد الدولي مدرجة في المسودة".وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أمله في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع، مشيرا إلى أن محادثات بين الصندوق ولبنان ستبدأ الثلاثاء المقبل. جاء ذلك في تصريح للصحفيين على هامش منتدى الدوحة في قطر، اليوم السبت.وقال ميقاتي إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيبدأ محادثات في لبنان في 29 من مارس/ آذار، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة.وأضاف: "سيبدأون مهمتهم في لبنان الثلاثاء المقبل".وتابع: "نأمل... بنهاية الأسبوعين أن نرى النور"، مضيفا: "ليس لدينا خيار، إنه طريق إلزامي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق"، حسب "رويترز".
لبنان
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لبنان, اقتصاد
البرلمان اللبناني يناقش مشروع قانون "لتقييد تحركات رؤوس الأموال"
19:05 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 19:12 GMT 26.03.2022)
نقلت وكالة "رويترز" عن نائبين لبنانيين أن "مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في لجان نيابية يوم الاثنين القادم".
وأضاف المصدر أن: "مشروع القانون سيطرح للتصويت يوم الثلاثاء القادم في حال الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة".
وذكر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي، اليوم السبت، أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون".
وأضاف البيان أن "المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته يوم الاثنين وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء".
وقال الشامي لرويترز إن "ملاحظات صندوق النقد الدولي مدرجة في المسودة".
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أمله في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع، مشيرا إلى أن محادثات بين الصندوق ولبنان ستبدأ الثلاثاء المقبل.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين على هامش منتدى الدوحة في قطر، اليوم السبت.
وقال ميقاتي إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيبدأ محادثات في لبنان في 29 من مارس/ آذار، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف
: "سيبدأون مهمتهم في لبنان الثلاثاء المقبل".
وتابع: "نأمل... بنهاية الأسبوعين أن نرى النور"، مضيفا: "ليس لدينا خيار، إنه طريق إلزامي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق"، حسب "رويترز".