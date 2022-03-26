https://arabic.sputniknews.com/20220326/البنك-المركزي-الروسي-يقرر-التداول-بجميع-الأسهم-الروسية-في-بورصة-موسكو-في-28-مارس--1060482999.html
البنك المركزي الروسي يقرر التداول بجميع الأسهم الروسية في بورصة موسكو يوم 28 مارس
البنك المركزي الروسي يقرر التداول بجميع الأسهم الروسية في بورصة موسكو يوم 28 مارس
قرر بنك روسيا المركزي إجراء التداول في بورصة موسكو في 28 مارس/آذار بجميع الأسهم الروسية وسندات الشركات الروسية والسندات الإقليمية والبلدية الروسية من الساعة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:56+0000
2022-03-26T10:56+0000
2022-03-26T11:02+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال البنك المركزي في بيان: "قرر بنك روسيا إجراء التداول في بورصة موسكو في 28 مارس 2022 على النحو التالي: الأسهم الروسية وسندات الشركات الروسية والسندات الإقليمية والبلدية الروسية من الساعة 09:50 إلى الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، وكذلك في وضع الصفقات القابلة للتفاوض في الفترة من 9:30 إلى 14:00 بتوقيت موسكو. هناك حظر على البيع على المكشوف لمثل هذه الأدوات".ستعقد التداولات في الأسهم الأجنبية والسندات الأخرى من الساعة 9:30 إلى 19:00 بتوقيت موسكو.ستكون التداولات في سندات القروض الفيدرالية الرئيسية من 9:50 إلى 18:50 بتوقيت موسكو، وكذلك من 9:30 إلى 19:00 بتوقيت موسكو. سيكون هناك أيضًا تداول في العقود الآجلة للأسهم، من 10:00 إلى 14:00 بتوقيت موسكو في الوضع المعتاد.وسيتم الإعلان عن وضع تشغيل بورصة موسكو للأيام التالية في وقت لاحق على الموقع الرسمي لبنك روسيا.
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روسيا, اقتصاد
البنك المركزي الروسي يقرر التداول بجميع الأسهم الروسية في بورصة موسكو يوم 28 مارس
10:56 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 26.03.2022)
قرر بنك روسيا المركزي إجراء التداول في بورصة موسكو في 28 مارس/آذار بجميع الأسهم الروسية وسندات الشركات الروسية والسندات الإقليمية والبلدية الروسية من الساعة 10:00 إلى 14:00 بتوقيت موسكو، وقالت الهيئة التنظيمية في بيان إن هذه الأوراق المالية محظورة من البيع على المكشوف.
وقال البنك المركزي في بيان: "قرر بنك روسيا إجراء التداول في بورصة موسكو في 28 مارس 2022 على النحو التالي: الأسهم الروسية وسندات الشركات الروسية والسندات الإقليمية والبلدية الروسية من الساعة 09:50 إلى الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، وكذلك في وضع الصفقات القابلة للتفاوض في الفترة من 9:30 إلى 14:00 بتوقيت موسكو. هناك حظر على البيع على المكشوف لمثل هذه الأدوات".
ستعقد التداولات في الأسهم الأجنبية والسندات الأخرى من الساعة 9:30 إلى 19:00 بتوقيت موسكو.
ستكون التداولات في سندات القروض الفيدرالية الرئيسية من 9:50 إلى 18:50 بتوقيت موسكو، وكذلك من 9:30 إلى 19:00 بتوقيت موسكو. سيكون هناك أيضًا تداول في العقود الآجلة للأسهم، من 10:00 إلى 14:00 بتوقيت موسكو في الوضع المعتاد.
وسيتم الإعلان عن وضع تشغيل بورصة موسكو للأيام التالية في وقت لاحق على الموقع الرسمي لبنك روسيا.