https://arabic.sputniknews.com/20220326/البيت-الأبيض-بايدن-ودودا-يتعهدان-بتقديم-المساعدة-للاجئين-1060495532.html
البيت الأبيض: بايدن ودودا يتعهدان بتقديم المساعدة للاجئين
البيت الأبيض: بايدن ودودا يتعهدان بتقديم المساعدة للاجئين
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنظيره البولندي أندريه دودا في وارسو، اليوم السبت، لتعزيز العلاقات مع حليفه ضد ما يدعوه "الحرب الروسية في أوكرانيا" والتعهد... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:16+0000
2022-03-26T15:16+0000
2022-03-26T15:16+0000
العالم
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وقال دودا: إن اللاجئين هم "ضيوف".وأعلن بايدن في بيان للبيت الأبيض عن "مساعدة إضافية بقيمة مليار دولار"، قائلا إن "الولايات المتحدة سترحب بـ 100،000 لاجئ إضافي".وبحسب الأمم المتحدة، نزح حتى الآن 10 ملايين شخص. 3.8 مليون شخص إلى بلدان أخرى، بما في ذلك أكثر من مليون طفل.وأضاف بايدن: "اليوم ، لدينا 2.5 مليون شخص في بولندا، والعدد يتزايد طوال الوقت. لذا، فإن العدد - الذي يتجاوز 2 مليون في الوقت الحالي - لا يزال في ازدياد. وجميع الدلائل تشير إلى أنه إذا استمر العدوان الروسي، فستستمر هذه الأرقام في الازدياد".فيما أعرب دودا عن امتنانه لجميع المنظمات المشاركة في "إيوائهم اللاجئين وتقديم كل المساعدات الإنسانية".وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش آفاق زيادة تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد خلال اجتماع في وارسو مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميتري كوليبا وأليكسي ريزنيكوف.شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض: بايدن ودودا يتعهدان بتقديم المساعدة للاجئين
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنظيره البولندي أندريه دودا في وارسو، اليوم السبت، لتعزيز العلاقات مع حليفه ضد ما يدعوه "الحرب الروسية في أوكرانيا" والتعهد بتقديم مساعدة أمريكية للأزمة الإنسانية.
وقال دودا: إن اللاجئين هم "ضيوف".
وأعلن بايدن في بيان
للبيت الأبيض عن "مساعدة إضافية بقيمة مليار دولار"، قائلا إن "الولايات المتحدة سترحب بـ 100،000 لاجئ إضافي".
وبحسب الأمم المتحدة، نزح حتى الآن 10 ملايين شخص. 3.8 مليون شخص إلى بلدان أخرى، بما في ذلك أكثر من مليون طفل.
وأضاف بايدن: "اليوم ، لدينا 2.5 مليون شخص في بولندا، والعدد يتزايد طوال الوقت. لذا، فإن العدد - الذي يتجاوز 2 مليون في الوقت الحالي - لا يزال في ازدياد. وجميع الدلائل تشير إلى أنه إذا استمر العدوان الروسي، فستستمر هذه الأرقام في الازدياد".
فيما أعرب دودا عن امتنانه لجميع المنظمات المشاركة في "إيوائهم اللاجئين وتقديم كل المساعدات الإنسانية".
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش آفاق زيادة تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد خلال اجتماع في وارسو مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميتري كوليبا وأليكسي ريزنيكوف.
شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.