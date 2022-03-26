https://arabic.sputniknews.com/20220326/الثلوج-تشل-الحركة-المرورية-في-بعض-المحافظات-السورية-1060486395.html
الثلوج تشل الحركة المرورية في بعض المحافظات السورية
الثلوج تشل الحركة المرورية في بعض المحافظات السورية
صرحت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عددًا من الطرق في محافظات ريف دمشق، وحماة، واللاذقية، والسويداء، والقنيطرة، غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:57+0000
2022-03-26T11:57+0000
2022-03-26T11:57+0000
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ونوهت إدارة المرور في نشرتها، اليوم السبت، إلى أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق "دربل عرنة" غير سالك بسبب تراكم الثلوج، حسبما أفادت به الوكالة السورية للأنباء "سانا".وأشارت إلى أن جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق "شطحة جوبة برغال"، وطريق "عين الكروم القرندح"، غير سالكين بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.وأردفت الإدارة: "في محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق "جوبة برغال الغاب مركية مقامات بين هاشم"، وطريق "بيت ياشوط المنيزلة"، فالطريقان غير سالكين بسبب تراكم الثلوج، إضافة لطريق "جبلة بيت ياشوط الغاب الدالية معرين بطموش"، سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.وأما في محافظة السويداء، فجميع الطرق سالكة عدا طريق "السويداء ظهر الجبل"، كما أن الطرق المؤدية لناحية المشنف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد، حسب ما أفادت به إدارة المرور.وفي محافظة القنيطرة، جميع الطرق سالكة عدا طريق عام "جباتا الخشب حضر"، فهو سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار المناخ في العالم
الثلوج تشل الحركة المرورية في بعض المحافظات السورية
صرحت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عددًا من الطرق في محافظات ريف دمشق، وحماة، واللاذقية، والسويداء، والقنيطرة، غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد.
ونوهت إدارة المرور في نشرتها، اليوم السبت، إلى أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق "دربل عرنة" غير سالك بسبب تراكم الثلوج، حسبما أفادت به الوكالة السورية للأنباء "سانا
".
وأشارت إلى أن جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق "شطحة جوبة برغال"، وطريق "عين الكروم القرندح"، غير سالكين بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.
وأردفت الإدارة: "في محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق "جوبة برغال الغاب مركية مقامات بين هاشم"، وطريق "بيت ياشوط المنيزلة"، فالطريقان غير سالكين بسبب تراكم الثلوج، إضافة لطريق "جبلة بيت ياشوط الغاب الدالية معرين بطموش"، سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.
وأما في محافظة السويداء، فجميع الطرق سالكة عدا طريق "السويداء ظهر الجبل"، كما أن الطرق المؤدية لناحية المشنف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد، حسب ما أفادت به إدارة المرور.
وفي محافظة القنيطرة، جميع الطرق سالكة عدا طريق عام "جباتا الخشب حضر"، فهو سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.
ونصحت إدارة المرور
السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة.