https://arabic.sputniknews.com/20220326/الجزائر-تدين-بشدة-الهجمات-الجوية-التي-ألحقت-أضرارا-بمنشآت-حيوية-في-السعودية-1060479800.html
الجزائر تدين بشدة الهجمات الجوية التي ألحقت أضرارا بمنشآت حيوية في السعودية
الجزائر تدين بشدة الهجمات الجوية التي ألحقت أضرارا بمنشآت حيوية في السعودية
أدانت الجزائر، اليوم السبت، الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والتي ألحقت أضرارا بمنشآت حيوية على أراضيها. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:05+0000
2022-03-26T10:05+0000
2022-03-26T10:05+0000
الجزائر
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وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيان، أنها "تدين بشدة لهذه الهجمات العدائية، وتعبر عن تضامنها التام، ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة".يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.
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الجزائر, السعودية, العالم العربي
الجزائر تدين بشدة الهجمات الجوية التي ألحقت أضرارا بمنشآت حيوية في السعودية
أدانت الجزائر، اليوم السبت، الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والتي ألحقت أضرارا بمنشآت حيوية على أراضيها.
وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيان، أنها "تدين بشدة لهذه الهجمات العدائية، وتعبر عن تضامنها التام، ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة".
يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وأعلن التحالف العربي
في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".
وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"
، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.