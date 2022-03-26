https://arabic.sputniknews.com/20220326/الحكومة-الليبية-تعلن-تضامنها-الكامل-مع-السعودية-1060471841.html
الحكومة الليبية تعلن تضامنها الكامل مع السعودية
الحكومة الليبية تعلن تضامنها الكامل مع السعودية
أصدرت الحكومة الليبية بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بشأن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، أكدت الحكومة الليبية من خلاله، تضامنها الكامل مع المملكة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T05:05+0000
2022-03-26T05:05+0000
2022-03-26T05:05+0000
العالم العربي
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وأدانت الحكومة الليبية في بيانها الهجوم الذي تعرضت له إحدى المنشآت التابعة لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أعربت الحكومة الليبية، عن مؤازرتها الكاملة للملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها واستقرارها، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للأمة العربية الإسلامية.وفي وقت سابق، استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الجمعة، هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية أمس الجمعة.واعتبر أبو الغيط أن استمرار "أنصار الله" في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة "عملا إرهابيا خطيرا ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق"، بحسب موقع جامعة الدول العربية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الحكومة الليبية تعلن تضامنها الكامل مع السعودية
أصدرت الحكومة الليبية بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بشأن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، أكدت الحكومة الليبية من خلاله، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، والرفض المطلق لكل ما يشكل تهديدا أو مساسا بأمنها واستقرارها.
وأدانت الحكومة الليبية في بيانها الهجوم الذي تعرضت له إحدى المنشآت التابعة لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أعربت الحكومة الليبية، عن مؤازرتها الكاملة للملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها واستقرارها، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للأمة العربية الإسلامية.
وفي وقت سابق، استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الجمعة، هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية أمس الجمعة.
واعتبر أبو الغيط أن استمرار "أنصار الله" في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة "عملا إرهابيا خطيرا ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق"، بحسب موقع جامعة الدول العربية
.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".