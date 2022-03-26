https://arabic.sputniknews.com/20220326/الحوثي-يتوعد-السعودية-والإمارات-بـالمفاجآت-في-العام-الثامن-للحرب-على-اليمن-1060476790.html

الحوثي يتوعد السعودية والإمارات بـ"المفاجآت" في العام الثامن للحرب على اليمن

الحوثي يتوعد السعودية والإمارات بـ"المفاجآت" في العام الثامن للحرب على اليمن

أكد زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن "إيقاف العدوان ورفع الحصار هو السبيل لوقف الضربات اليمنية في عمق دول العدوان"، متوعدا السعودية... 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T09:28+0000

2022-03-26T09:28+0000

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وكشف الحوثي، في كلمة له، عن "وجود عمل كبير يبذل للتطوير في مجال الدفاع، مؤكدا أنه "يحقق تقدما أثبته إسقاط كمّ كبير من الطائرات الاستطلاعية للعدو"، وذلك حسب موقع قناة "المسيرة".ولفت إلى أن "القدرات البحرية المتنامية في طور المفاجئات، مشيدا "بما حققته من ردع تحالف العدوان عن احتلال مدينة الحديدة"، على حد قوله.وقال: "حرصنا أن نمتلك القدرة على مستوى المديات البعيدة والمتعددة، بحيث لنا القدرة على الإطلاق من أي محافظات وأي مكان في المناطق الحرة ونحرص على ذلك بشدة في البحر وأن نضرب أي نقطة في البحر".وأضاف الحوثي: "أقول للأعداء الويل لكم من الجيل الجديد الذي تربى في الظروف الصعبة"، متابعا أن "تحالف العدوان أحياناً يدعي أن بعض الصواريخ إيرانية ومن الصعب عليه الاعتراف أنها يمنية الصنع".يأتي ذلك بعد تنفيذ جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، إطلاق "عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".وأضاف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية في مراحلها الأولى" مشيرا إلى أن هدف التحالف "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وكشف التحالف عن أن قواته تنفذ حاليا ضربات جوية لما وصفه بـ "مصادر التهديد" بمدينتي صنعاء والحديدة في اليمن.ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية في الرياض وينبع وجدة، وأهداف أخرى وصفتها الجماعة بـ "الحساسة" في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان، ضمن عملية أسمتها "كسر الحصار الثانية" رداً على استمرار منع وصول السفن إلى ميناء الحديدة، حسب الجماعة.

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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله